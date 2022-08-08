別激怒中國！韓媒：南韓盼以尊重一中原則　作為「Chip 4」前提

▲韓媒報導，南韓打算說服美國將「尊重一中原則」、「不限制對中出口」列為Chip 4的合作原則。圖為裴洛西訪問南韓之際，反戰人士在南韓總統府前抗議美韓聯合軍演。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國邀請日本、台灣與南韓一起組建「晶片四方聯盟」（Chip 4），但半導體出口中國占比達6成的南韓尚未正面答覆。韓媒《每日經濟》7日獨家揭露，南韓政府正在討論下月初預備會晤的方案，將說服美國以「應尊重一個中國原則」和「不納入對中國出口限制」列為合作前提，並以不激怒中國為韓方內部方針。

美國曾要求南韓在8月底前答覆是否加入台美日韓組成的「Chip 4」，但韓方暗示，這並非必須遵守的時限。南韓總統辦公室、企劃財政部與產業通商資源部等消息來源透露，南韓政府內部正在討論9月初事前工作預備會晤上將提出的方案。經《每日經濟》確認，南韓內部方針是在不刺激中國的協議原則下，與美國討論半導體產業合作的必要性。

▲南韓針對Chip 4的內部方針為，在不激怒中國的前提下與美國談合作。圖為南韓總統尹錫悅6月7日在國務會議上拿著半導體光罩。（圖／南韓總統辦公室）

據悉，南韓將在預備會晤向美國提出有關Chip 4的「兩大原則」與「四大具體議題」建議。其中，兩大原則分別為「參與國應尊重中國強調的一個中國原則」和「不提及對中國的出口限制」。

四大具體議題則包含「分享參與國在各國實施半導體支援法案的優秀案例」、「擴大半導體人才交流」、「針對先進半導體領域的技術合作」以及「加強供應鏈合作」等內容。

南韓一名政府人士明確指出，Chip 4是為了讓相關國家能在半導體產業發揮合作效應的協議組織，並不是要在技術上孤立中國的科技安保同盟。他解釋，中國方面對於Chip 4存在誤會，參與Chip 4的國家仍然和中國在材料與設備市場層面有很大的合作空間，因此將尋求不刺激中國的運作方案。

報導提到，南韓政府觀察分析，為了讓Chip 4順利成立，南韓正在美中之間擔任仲裁者的協調角色。然而，裴洛西近日訪台導致美中矛盾加劇，連帶地讓南韓在24日即將迎來韓中建交30周年之際，與中國之間的溝通對話變得格外頻繁。

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