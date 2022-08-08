法國核電廠降載抗旱　「低地國」荷蘭水位創新低

▲全國70%電力來自核能的法國，因乾旱危機，被迫降載、停止運轉。（圖／路透社）

記者鄭文晴／綜合報導

荷蘭、法國等多個歐洲國家正遭遇罕見的乾旱危機。全國70%電力來自核能的法國，受到熱浪侵襲，許多河川接近乾枯，讓仰賴河水降溫的核電廠被迫降載、停止運轉。

法國氣象頻道業者La Chaine Meteo表示，第4波熱浪今（8）日將席捲法國，西南部高溫估計會飆至攝氏37度，乾旱使許多村落只能靠卡車運水，也促使國營「法國電力集團」（EDF）的電廠減少核電輸出，把水省下來用於灌溉農作物。

▲法國熱浪來襲，羅亞爾河（Loire River）布列塔尼安茹橋（Anjou-Bretagne bridge）附近流域乾涸。（圖／路透）

由於法國西南部加倫河（Garonne）的水溫過高，法國電力集團於上週減少法國西南部一座核電廠的發電量，並對隆河（Rhone）沿岸的反應爐發出運轉警示。法國氣象局（Meteo France）表示，這是1958年開始有紀錄以來最嚴重的乾旱，這次的乾旱預料至少還要持續惡化到本月中，且法國7月的平均降雨不到10毫米。

▲ 義大利最長河流「波河」（Po）遭遇70年來最嚴重乾旱。（圖／路透）

根據歐洲新聞網報導，德國境內也受到乾旱衝擊，河川水位降低迫使船運減量、運價上升；義大利面臨70年來最嚴重乾旱，農業部長警告1/3的農產量陷入危機；西班牙水庫儲水量為40.4%，比往年同期平均水平少了近2成；以「治洪為重」的低地國荷蘭，也宣布全國水位已達歷史低點，從荷蘭境內出海的萊因河水量比平常少了50%，被迫推出抗旱政策。

歐盟執委會（European Commission）上週發布政策指引，要求成員國趕緊多利用廢水。其實歐盟已通過水資源再利用法案，預定自2023年6月起實施，內容包括設定廢水回收利用最低要求量等，但今年已旱災頻傳，大自然似乎愈來愈急著提醒人類：珍惜資源不快不行。