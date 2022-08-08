廢校8年！「這間學校」淪鬼城　網嘆：倒閉潮才剛開始

▲永達技術學院於2014年8月6日停辦。（圖／翻攝自GoogleMaps）

實習記者廖翊慈／綜合報導

受少子化衝擊，不少大專院校面臨退場命運，像是永達技術學院就於2014年停辦，到現在已有8年。就有一名網友表示，因友人在寫台灣高教崩塌現況，兩人一起跑了不少廢棄校園，發現教改和制度漏洞真的造成嚴重後果，原PO並PO出多張照片，廢棄的校舍宛如「鬼城」，引起網友熱議。

一名網友在Dcard上以「廢校之後」為題發文，表示「前陣子友人在寫台灣高教崩塌現況，一起跑了不少點，教改和制度漏洞真的造成嚴重後果。」貼文中並曬出不少廢校後的景色，圖書館的書籍仍保持在架上，電腦設備也原封不動地在教室內，大量的課桌椅陳設在講堂，還有教職室、健身房、游泳池、會議室等多數環境皆未整理的樣貌。

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▲▼原PO曬出多張廢校照片。（圖／翻攝自Dcard，下同）

其中一張地下室嚴重積水的照片讓多數人傻眼，原PO在文末寫下，「宿舍也廢棄了，地下室被淹沒，甚至生了魚，這堆只有1%左右照片量，全臺灣跑一圈後，教育部對於高教退場處理能力真的讓人非常懷疑。」

貼文一出，引發網友熱議，多數人皆對於資源荒廢感到不捨，「明明很多東西都還能用，結果全部都丟在那，不好好規劃，由此可見教育部不但浪費資源，還有點鄙視技職教育」、「看了其實有點難過欸」、「圖書館的藏書好想要」、「好想要那個健身器材喔」、「如果那些藏書能拿出來二手拍我會有想買爆的衝動」、「看到那些書覺得好可惜啊」、「天啊那些書好想給他們一個新的環境」、「真的好浪費⋯這些明明都是可以好好運用的資源啊」。

有網友認出照片原址，「這是屏東永達嗎」、「好像是永達麟洛的那個，我對自助餐有印象」，還有人認為，「這種環境真的能唸書嗎？強烈建議嚴格執行10年內大學退場計畫 只留50間就好」、「現在只是高教倒閉潮的剛開始，至少還有20~30間會在未來十年內倒閉，如果教育部心態不改、不願意積極任事，未來高教海嘯只會成為台灣的災難」、「現在還一堆國立大學說要蓋新校區，教育部難道不行把這些已倒閉的學校資源移撥給需要新校區的學校嗎」。

▲不少網友對於廢棄的資源感到惋惜。（圖／翻攝自Dcard）