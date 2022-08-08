美國女兵超大膽！偷開軍庫盜6300萬軍備　上架eBay拍賣賺翻

▲女兵史密斯和同袍合夥竊取210萬美元的軍備，並透過拍賣網站eBay等平台販售，而被判處18個月的刑期。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國德州陸軍胡德堡軍事基地（Fort Hood）去年6月破獲一起集體盜賣軍品案，其中一名30歲女兵史密斯（Jessica Elaintrell Smith）因涉嫌與同袍合夥竊取價值高達210萬美元（約新台幣6300萬元）的軍備，並透過拍賣網站eBay等平台販售，而在今年8月2日被判處18個月的刑期，同時也需賠償陸軍逾百萬美元。

綜合美媒報導，胡德堡軍事基地去年6月清點庫存時發現，軍營內有17個貨櫃的鎖莫名被剪斷，其中還有137件價值約210萬美元的軍備不翼而飛，氣得高層下令徹查此事。事後，當局在負責看管軍備的史密斯家中搜出高達123萬美元（約新台幣3718萬元）的現金，以及多樣尚未被賣出的贓物，當場將史密斯逮捕歸案。

史密斯在今年4月承認，她利用職務之便，從胡德堡軍庫偷走了這些昂貴的軍備，並透過網路將贓物盜賣出去，希望能藉此賺取一些錢，讓2個孩子過上更好的生活。報導稱，史密斯與男友尼可斯（Nathan Nichols）、同袍布朗（Brandon Dominic Brown）一起合作，在竊取這些高價軍備後，偷偷將器材帶出營區交給買家，或是光明正大地直接上架到拍賣網站eBay等平台販賣。

她盜走的軍品包括了通訊裝備、夜視鏡等軍用無線電器材，還可以根據客戶需求到庫房「挑貨」，彷彿整個胡德堡都是她們的貨倉一樣，相當大膽。法官蒂普頓（Drew Tipton）2日在線上聽證會上判定，史密斯需入獄服刑18個月，並向陸軍支付近130萬美元（約新台幣3900萬元），作為盜賣軍備的賠償金。

史密斯在2日的判決中向政府、她的部隊和家人道歉，而史密斯的共同被告之一尼可斯也承認有罪，預計將在10月份被判刑。至於同為陸軍老兵的第三名共同被告布朗則拒絕認罪，並將在9月6日接受陪審團的審判。