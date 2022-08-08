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《禹英禑》第12集取材真實案件！　律師柳齊夙的原型是前首爾市長

▲▼《禹英禑》第12集登場的律師柳齊夙，被認為是參考自前首爾市長朴元淳。（圖／翻攝自ENA）

▲《禹英禑》第12集登場的律師柳齊夙，被認為是參考自前首爾市長朴元淳。（圖／翻攝自ENA）

記者羅翊宬／編譯

韓劇《非常律師禹英禑》探討一名患有自閉症律師的成長歷程，劇情描述的法律案件大部份考據自生活中實際發生過的事件，其中第12集探討公司裁員時女性所面臨的不平等。不過，其實該起事件實際發生於亞洲金融危機爆發後的南韓，當時負責為原告辯護的律師正是已故前首爾市長朴元淳

根據韓媒《中央日報》，於本月4日播映的第12集探討女性在職場大規模人事整併時所面臨的不平等，壽險公司「米爾生命」被德國保險公司併購，需要進行人事調整，考量到職員們的經濟條件，高層希望將在同間公司工作的夫妻做為優先裁員的對象，要求男方或女方自請退職，否則男方會被迫放無薪假。

不過迫於南韓長期以來社會壓力與對兩性的期盼，人資部長變相誘使為公司奮鬥多年的女方能自請退職，女方質疑資方的人事調整政策恐有性別不平等的疑慮，於是聘請人權勞動律師柳齊夙，向資方提起訴訟。

雖然最後原告敗訴，但是整起案件其實是有先例可循。時間點拉回1999年，當時南韓經歷了亞洲金融危機（IMF），農協銀行計畫進行人事整併，於是提議優先裁掉丈夫在同間公司內上班的女性職員，最後這些女職員們提起訴訟，而負責為原告辯護的律師團共有3人，其中一人便是已故的前首爾市長、人權辯護律師朴元淳。

該起案件經過長達4年的法庭訴訟，最後由原告於2002年11月敗訴告終。首爾高等法院、大法院（最高法院）一致認為女職員自請退職，並非屬於強制。

▲▼首爾市長朴元淳清生前留下遺書，「我走了，大家再見」。（圖／CFP）

▲已故前首爾市長朴元淳。（圖／CFP）

報導指出，律師柳齊夙在敗訴後，親自朗讀著名詩人的安度昡（안도현）的詩作「一塊煤炭」，正巧朴元淳也曾經於2010年參與煤炭配送義工活動時朗誦同一篇詩作；柳齊夙在律師事務所內的橫幅貼上各種便利貼，恰巧朴元淳生前也曾在辦公室的牆上貼滿便利貼；至於柳齊夙在事務所頂樓種菜，而朴元淳也曾推廣在頂樓種菜的政策。

另外，女主角禹英禑在12集最後選擇周末前往海生館前進行「一人示威」，呼籲能野放長期被囚禁的海豚；恰巧，朴元淳也曾於2012年決定野放首爾大公園所飼養的印太瓶鼻海豚。

因此外界不禁推測，劇中柳齊夙的角色原型，可能參考自前首爾市長朴元淳。對此，電視台ENA決定不做出回應。

▲▼首爾中央地方法院在判決承認，朴元淳生前曾性騷女秘書。（圖／達志影像）

▲首爾中央地方法院在判決承認，朴元淳生前曾性騷女秘書。（圖／達志影像）

據悉，人權律師出身的朴元淳在進入政壇前，是南韓著名的社會運動家，尤其擔任律師時經常為性犯罪的受害者進行辯護，2011年以無黨籍身份成功在補選中當選首爾市長，之後於2014、2018年2度穩坐首爾市長寶座，不過2020年他被指控長期性騷市府女秘書，最後於該年7月輕生身亡。

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