陸用「山東餃子館」喚台灣回家　美國人酸：中國有8500家肯德基！

記者邱晟軒／綜合報導

陸外交部發言人華春瑩在推特上指出，台北有38家山東餃子館、67家山西麵館，暗指台灣人忘不了「祖國的味道」。對此，美國國務院前發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）看不下去，今（8日）發文反酸「中國也算是肯塔基州的一部分！」貼文曝光後，立刻掀起網友熱議，知名球評石明謹更驚呼「KFC要被出征了嗎？」

▲華春瑩用「山東餃子館、山西麵館」喚台灣回家。（圖／CFP）

中國官媒與科技業者合作，推出「一起共建台灣省實景地圖」活動，邀請民眾上傳台灣各地照片進行實景共建。華春瑩昨天就在推特分享一張百度地圖截圖，指出「台北市有38家山東餃子館、67家山西麵館。味覺不會騙人，台灣一直中國的一部分。失散多年的孩子終究會回家。」

不過，美國國務院前發言人歐塔加斯隨後馬上轉貼華春瑩的推特表示，在中國有超過8500家肯德基餐廳，味覺是不會騙人的。反酸華春瑩「中國一直都是肯塔基州的一部分，失散多年的孩子終將回家。」

▲美國前發言人發文：中國有超過8500家肯德基，中國一直是肯塔基州的一部分 。（圖／Morgan Ortagus）

文章曝光後，立刻引起許多台灣網友熱烈討論，「連美國人都加入吐槽行列」、「太猛了，這個邏輯沒毛病」、「肯德基表示：欸不要挖洞給我跳」、「戰力超強」、「誰去查一下中國的永和豆漿店數量，搞不好中國是永和區的一部分」。

知名球評石明謹更轉貼歐塔加斯的推特驚呼，「美國國務院前發言人Morgan Ortagus，主張中國是肯德基的一部分。KFC要被出征了嗎？」

▼石明謹轉貼歐塔加斯推特內容。（圖／石明謹）