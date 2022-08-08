紐約時報：中國大肆軍演後　談判奪台「希望更渺茫」

▲北京不滿裴洛西訪台，4-8日在台灣周圍進行實彈軍演。（圖／CFP）



記者吳美依／編譯

《紐約時報》報導，中國實施大規模實彈軍演，展示強大武力，儘管可能阻止其他西方政治人物仿效裴洛西訪台，卻也導致「談判奪台」的希望變得更渺茫。北京祭出威懾戰術，恐怕讓台灣人更加懷疑，是否能與中國共產黨達成和平且持久的解決方案，尤其在習近平的領導之下，更是如此。

習近平如今表明，他願意拿出威懾的軍事棍棒，擊退北京視為「危險」的台美聯盟。面對持續不斷壓力，其政策中用以引誘台灣走向統一的「紅蘿蔔」，也就是獎勵誘因份量可能更少。但是，這樣的結果將加深雙方不信任感，一些專家甚至警告，在極端情況下，恐讓北京與華府進入全面衝突。

前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）曾在北京擔任外交官，他就認為，上述情勢「不會明天就爆發，但提高美國人為台灣爆發危機、衝突甚至戰爭的整體可能性。」

▲專家認為，北京對台政策裡的獎勵誘因可能越來越少。（圖／CFP）



中研院社會學政治學家吳介民（Wu Jieh-min）指出，中國對台政策的吸引力，也就是經濟誘因，已降至冷戰結束後的最低點，「他們現在手上握有的牌，就是一步步提高對台軍事威脅，持續為了動武而演習，直到有一天，對台全面軍事進攻成為有利選項。」

台灣將在2024年舉行總統大選，拒絕一國兩制、立場偏向獨立的民進黨總統蔡英文屆時必須期滿卸任。政治大學教授王信賢指出，在2024大選後的幾年內，中國領導人可能「想要展現更多實質性進展，不一定是統一，但可能是取得一些結果。」

《紐約時報》指出，很少台灣人願意按照中國的條件統一，政治大學最新民調也顯示，僅1.3%認為應該盡快統一，5.1%想要盡快獨立，其餘大多希望保持現狀。

另外一大問題是，習近平的攻台計畫是否有時間表。他曾說，中國「復興」成一個繁榮、強大且完整的國際強權，有賴於與台灣統一，而「復興」志業將在本世紀中實現。因此，一些人認為，這個時間點就是習近平對台野心的最後期限。

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