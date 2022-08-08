南韓將蓋全球最大摩天輪！「首爾之眼」坐落漢江　盼吸3千萬觀光客

▲首爾市長吳世勳計畫在漢江興建景觀摩天輪，讓遊客觀賞夕陽美景。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市政府今（8）日透露，將計畫在漢江興建「全球最大」觀景摩天輪，預計將超過高度250公尺的杜拜之眼，同時在漢江水面上興建大型藝術表演舞台，盼能透過夕陽旅遊成功吸引全球3000萬名觀光客到訪首爾。市長吳世勳透露，摩天輪的興建地點可能坐落在蠶室、盤浦、汝矣島。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，首爾市長吳世勳本月1日前往新加坡出席世界城市高峰會（World Cities Summit, WCS），當他造訪濱海灣花園（Gardens by the Bay）時，便提出「絕美觀賞日落之漢江專案」構想，盼能利用傍晚時分的夕陽餘暉，讓遊客體驗被金光渲染的絕美風光，範圍從上巖洞一路往東邊的汝矣島、龍山、鷺得島、盤浦、纛島、蠶室，範圍擴及江南和江北。

其中，市府計畫推動在漢江沿岸興建全球最大的觀景摩天輪「首爾之眼」（Seoul Eye），讓遊客坐上摩天車，飽覽漢江沿岸的夕陽美景、體驗漢江的無窮魅力，預計首爾之眼的高度將會超過135公尺高的倫敦眼、165公尺高的新加坡摩天觀景輪、250公尺高的藍水島杜拜之眼。

吳世勳表示，「由於首爾之眼將會比想像中還動用到更多高科技，且須承受強風吹拂，因此建築結構必須扎實。雖然以我國（南韓）的技術可望超越新加坡、倫敦，但可能還需經過商業性考量。至於地點，必須能和其他地方相呼應，因此蠶室、盤浦、汝矣島被選上的可能性最大。」

至於「首爾水上舞台」，市府則透露將以新加坡濱海灣浮動舞台（The Float at Maria Bay）作為參考依據，未來將可在漢江上舉辦K-pop演唱會、音樂劇、歌劇、體育競技等多種型態的水上表演，最多可容納3萬名觀眾。

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