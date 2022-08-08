南韓外交部向美國告知　將出席「Chip 4」事前工作層級會議

▲南韓將參加Chip 4事前會議。尹錫悅6月7日在國務會議上拿著半導體光罩。（圖／南韓總統辦公室）

記者羅翊宬／編譯

美國拜登政府今年3月提議，建構由美國、台灣、南韓、日本所組成的「晶片四方聯盟」（Chip 4），不過由於中國佔半導體輸出的6成，南韓遲遲無法給出明確答覆，然而外傳南韓外交部已向美方給出答覆，決定參加8月底的事前工作層級會議。對於加入與否，南韓總統尹錫悅表示，會從國家利益方向做考量。

根據《韓聯社》、《News1》，多數消息人士指出，南韓外交部已向美國傳達立場，表示決定參加Chip 4預計於8月底或9月初舉行的事前工作層級會議，討論Chip 4的正式名稱、組織型態與細部規則等議題，不過消息人士也坦言，決定加入事前工作層級會議，並不代表確定加入Chip 4，相關決定還得從會議時所制定的細部規則等做考量。

從南韓被美國拉攏加入半導體供應鏈穩定的一環時，中國便多次向南韓暗示，判南韓做出慎重考量，由於中國占南韓半導體輸出的62%，因此南韓政府在考量Chip 4議題時，並不稱呼Chip 4為具排他性的「同盟」，而是以「半導體供應鏈合作對話」作為正式用語，為的就是消除北京當局的疑慮。

報導指出，南韓盼能以「規則制定者」（Rule Maker）的角色加入Chip 4，以求取得發言權、為南韓的國家利益辯護，並呼籲組織應以不排除其他特定國家的方向出發，預計在事前工作層級會議結束後，南韓才會發表是否加入Chip 4。

對於南韓是否考量加入Chip 4，總算結束5天暑期休假的南韓總統尹錫悅今（8）日上午向來訪的記者表示，「外界不用太過擔憂，（我們）已經與相關部處協商，守護我國的根本利益，從我國（南韓）國家利益做細心考量。」

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