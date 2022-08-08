南韓教育部長閃電請辭！推「5歲入學」惹民怨　慘被尹錫悅首開刀

▲南韓教育部長朴順愛8日請辭，成尹錫悅政府首位請辭的部長。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓尹錫悅政府自從今年5月上台以後，不到3個月的時間支持率便暴跌至只剩24%，其中意圖推動提早國小入學年齡的教育部被歸咎是民調下滑主因之一。對此，南韓社會副總理兼教育部長朴順愛今（8）日稍早召開緊急記者會，宣布正式請辭部長一職，成為尹錫悅內閣第一位下台的部長。

根據《韓聯社》，尹錫悅5天暑期休假的民調結果不升反降，其中外界認為推動「滿5歲提早入學」政策的教育部長朴順愛（박순애），因為招致大批家長、教育團體的反對，成為促使民調下滑的眾矢之的，尹錫悅8日上午結束休假返回工作崗位後，最為棘手的便是人事改組問題，上午便傳出朴順愛即將請辭的消息。

朴順愛8日下午5時30分（台灣時間下午4時30分）在首爾汝矣島韓國教育設施安全院召開緊急記者會，「我將正式請辭副總理兼教育部長一職！雖然我盡心盡力，不過卻仍有許多不足之處，尤其是學制改編等，這些問題的責任終歸在我，是我的疏失。期盼我們的孩子能有更美好的未來。」

朴順愛一說完上述發言，便急著搭乘電梯快速閃人，留下現場表情錯愕的記者。

▲南韓教育部長朴順愛。（圖／達志影像／newscom）

朴順愛於今年7月5日正式獲尹錫悅委認為教育部長，7月29日在向尹錫悅提出的業務報告中，其內容包含推動將現行的「滿6歲」國小入學年齡提早一年至「滿5歲」，招致家長與教育團體反對，8日終於請辭，是南韓歷任教育部長中第5短命的部長。

外界認為，尹錫悅政府可能拿朴順愛開刀，作為「人事刷新」（內閣人事改組）的第一步，目的就是重新獲取流失的支持率。

據悉，朴順愛被提名為教育部長後，便被爆料過去曾經有酒駕記錄，因此外界認為她不適任教育部長。

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