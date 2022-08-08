不滿遭尹錫悅拒見？裴洛西稱讚日本「友誼之行」：去南韓只為看美軍

▲裴洛西在東京美國大使館召開記者會，總結發表5天的亞洲行程。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於5日在日本東京召開記者會，總結此次亞洲出訪行程，她不僅談到與新加坡、馬來西亞、台灣、日本的元首交流，甚至還稱與日相岸田文雄的會談是基於「友誼」的對話；不過至於為何到訪南韓，她則表示是為了探訪駐韓美軍，如此明顯差異似乎突顯遭南韓總統尹錫悅拒見的不滿。

根據韓媒《中央日報》，高齡82歲的裴洛西從本月1至5日展開鐵人行程，依序巡訪新加坡、馬來西亞、台灣、南韓、日本，最後於5日在日本東京美國大使館召開記者會，發表她對5天出訪行程的看法，她依序提到與各國領導人的交談內容或心得，不過卻獨漏南韓，因為南韓是唯一一個未有最高元首接見裴洛西的國家。

裴洛西雖然於4日下午與尹錫悅通話40分鐘，不過在記者會上卻對與尹錫悅的對話、甚至是與南韓國會議長金振杓的談話內容避而不談，僅提到了拜訪駐韓美軍、前往板門店共同警備區域（JSA）。

▲裴洛西表示，出訪韓國目的僅在於探視駐韓美軍。（圖／路透）

裴洛西首先提到，此次亞洲出訪行程目的在於議會對拜登政府印太政策上的支持，她向美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）致謝，感念在他與大使館職員協助下才能牽成此次優秀（wonderful）、且具生產性（productive）的日本行。

裴洛西表示，「此次出訪新加坡與該國總理、總統會晤。對我們而言，女性成為總統似乎相當新鮮。最重要的是，我們互相分享學習、討論關於國防安全、經濟、治理。之後是前往馬來西亞，我們受到非常具建設性的歡迎。」

接著，裴洛西談到前往台灣會晤總統蔡英文，「之後是前往台灣，我們同樣針對國防安全、經濟、國家治理進行討論，是一場具有建設性的會談。」

針對南韓，裴洛西則表示，「之後是前往韓國。在那裡，我向我們2萬8000名的駐韓美軍與眷屬們致敬，向他們的勇氣致謝。為了向我們受到韓國政府的『款待』，才前往韓國。我們造訪了板門店，我們從北韓（朝鮮）的攻擊性、攻擊可能性等面向，聚焦討論來自北韓的威脅。」

▼裴洛西在談話中提到台灣總統蔡英文。（圖／路透）

▲裴洛西表示，與日相岸田進行深具友誼與建設性的會談。（圖／路透）

至於最後一站日本，裴洛西則是多次稱讚，「在日本，我們進行了留下深刻印象（impressive）的會談。我們祝賀日本的新任總理在國防安全、經濟、治理層面取得成功。」

現場有記者提問，岸田文雄是否支持此次出訪台灣，裴洛西回道，「我不會洩漏與岸田總理的談話內容。不過可以說，我們針對雙方友誼進行了一場極具正面性的會談。日本是我們（美國）最重要的朋友、且位在地球上最重要的地區。對於岸田總理的談話，我們以尊敬的態度洗耳恭聽、交流意見。」

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