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前新加坡外長：裴洛西飛台當晚　美中已做好「開戰」準備

記者吳美依／綜合報導

前新加坡外交部長楊榮文（George Yeo）出席活動時，談及美眾院議長裴洛西訪台一事，「毫無疑問，她當晚飛入台灣時，美國印太司令部已經做好戰鬥準備，中國也是。但任何一方都不願意真的開打，所以各自克制下來。」

▲▼裴洛西與國會代表團抵台後，與台灣外交部長吳釗燮合影。（圖／翻攝自裴洛西辦公室）

▲裴洛西與國會代表團2日晚間抵台，與台灣外交部長吳釗燮合影。（圖／翻攝自裴洛西辦公室）

新加坡媒體The Edge報導，楊榮文認為，裴洛西訪台是挑釁行為，但若眾議院議長想要外訪，政府就必須給予支援，因此美方對此有所評估，非常謹慎處理，避免落人口實。裴洛西啟程亞洲行前，未把台北列入行程，也是有意在最後一刻才確認訪台。

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）離台。（圖／翻攝直播）

▲裴洛西訪問19小時旋風離台。（圖／翻攝直播）

楊榮文指出，華府及北京都「精心策畫」這場緊張關係，不斷蒐集情報，思考下一步棋該怎麼下。若現在開戰，對中國不是好事，反而較有利於美國，因為10年後開打，北京將變得更強大。中國肯定密切觀察著，在烏俄戰爭中，莫斯科遭遇哪些國際反彈，美國及盟友如何應對，「中國知道，如果發生戰爭，他們必須面對相同甚至更強烈的對抗及制裁。」

楊榮文也認為，裴洛西訪台「開啟新篇章」，美中如今展開漫長競賽，未來可能在「冷戰」及「冷和平」之間搖擺不定，經濟競爭升溫，也無法避免地在科技領域脫鉤，但不太可能像當年美國及蘇聯那樣全面脫鉤，現階段而言，投資仍是安全的。

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