紐約珠寶店慘遭洗劫！「鐵鎚+環保袋」30秒搶6000萬　監視器畫面曝

▲ 紐約市布朗克斯一家珠寶店被搶。(圖/NYPD Crime Stoppers)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國紐約發生一起搶案,一群搶匪光天化日之下闖進布朗克斯一家珠寶店,持鐵鎚破壞櫥窗,將價值約200萬美元(約新台幣6003萬元)珠寶掃進自備的環保袋後揚長而去,犯案過程甚至不到1分鐘。

WANTEDimage001.pngfor a Robbery at Rocco's Jewelry located at 2521 Webster Avenue #fordham #bronx On 8/05/22 @ 2:38 PM Reward up to $3500 Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/uUdfFHRjzj