泳客遇鯊魚狂追！一群海豚「築起肉牆」安心護送　珍貴畫面曝光

記者張寧倢／綜合外電報導

英國游泳選手亞當沃克（Adam Walker）過去在紐西蘭挑戰泳渡庫克海峽（Cook Strait）時，看見海中一條近2公尺長的大白鯊，游在自己下方更深的水域。就在他感到擔憂時，有一群海豚突然出現在附近，圍繞著他「伴游」超過1小時，宛如築起一道海豚保護牆，沿路護航，讓他直呼「這些海豚是英雄」。

▲英國游泳選手2014年在紐西蘭海域碰上鯊魚追擊，一群海豚突然現身圍繞，在他身邊築起一道保護牆。（圖／翻攝自YouTube／Adam Ocean Walker）

綜合《太陽報》等外媒報導，來自英國諾丁漢郡的泳將亞當沃克2014年到紐西蘭，挑戰全長16英里（約25.7公里）、橫越庫克海峽的長泳紀錄，事前他被告知這片海域沒有鯊魚，可以毫無恐懼地海泳。然而，他游到一半卻發現一隻6英尺（約1.8公尺）的大白鯊，就潛伏在他下方更深的水域中，還不斷跟著他。

亞當沃克形容，當時他正在奮力和猛浪搏鬥，就像是「在洗衣機裡游泳」般困難。正當他擔心鯊魚帶來的威脅時，一群海豚「挺身而出」，圍繞在他身邊游來游去，他簡直不敢相信，「我和海豚一起游泳超過1個小時，夢想成真了……沒有比這更美好的公開水域游泳經驗了。」

亞當沃克表示，「我想牠們（海豚）是在保護我，指引我回家。」報導指出，由於海豚經常成為鯊魚的攻擊目標，牠們互相依賴以求安全，因此每當遇到鯊魚，海豚就會團結起來發動攻擊，撞擊鯊魚的下腹部或腮。鯨豚保護組織（WDC）也表示，「海豚對抗鯊魚的主要優勢在於數量上，牠們聚集在一起，透過追逐和撞擊來保護彼此免受攻擊。」

▲海豚「伴游」超過1小時，讓亞當沃克直呼是最美好的游泳經驗。（圖／翻攝自YouTube／Adam Ocean Walker）

亞當沃克致力挑戰世界七大最困難的海泳長征，橫渡庫克海峽是他挑戰的第6條路線，他事後在臉書表示，自己以8小時36分完成此次長泳。然而，這並非海豚第一次為人類「護航」的先例，2004年4名泳客在紐西蘭的一處海灘，被一條3公尺長的大白鯊攻擊時，就出現一群海豚包圍他們整整40分鐘，好讓他們全身而退。

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