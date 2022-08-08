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「以巴衝突」已釀31死國際關切　埃及調停傳雙方將停火

▲▼以色列Iron Dome反導彈系統攔截了從加沙地帶向以色列發射的火箭。（圖／路透）

▲以色列Iron Dome反導彈系統攔截了從加薩走廊向以色列發射的火箭。（圖／路透）

中央社

以色列軍方與加薩走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）的最新致命衝突今天進入第3天，國際社會反應不一，但都呼籲讓情勢降溫。

法新社報導，這波衝突至今已奪走31名巴勒斯坦人的性命，伊斯蘭聖戰組織首度朝耶路撒冷（Jerusalem）發射火箭。

▼伊斯蘭聖戰組織的高級指揮官在以色列襲擊中喪生。（圖／路透）

▲▼伊斯蘭聖戰組織Khaled Mansour的高級指揮官在以色列襲擊中喪生。（圖／路透）

路透社則引述消息人士指出，在埃及調停下，以色列與巴勒斯坦武裝人士同意今晚起在加薩停火。埃及一名維安消息人士稱以色列已同意提案；一名熟悉內情的巴勒斯坦官員則說，停火會在晚上8時生效。

以色列與伊斯蘭聖戰組織發言人未證實停火消息，只說雙方和埃及聯繫。

▲▼以色列空襲一所房屋後，巴勒斯坦人搶救一名男孩。（圖／路透）

▲以色列空襲一所房屋後，巴勒斯坦人搶救一名男孩。（圖／路透）

伊斯蘭聖戰組織消息人士告訴法新社：「最高階層還在討論穩定情勢一事，如果（以色列）占領部隊不停止侵略和犯罪，（伊斯蘭聖戰組織）就不會停止抵抗。」

對於以巴最新這波衝突，以下是外界的回應：

● 美國

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）呼籲雙方保持冷靜，但他表示，作為美國盟邦的以色列有權自衛。

柯比說：「我們當然呼籲各方避免進一步升高局勢…我們完全支持以色列有權對恐怖主義集團實行自我防衛，這些集團在以色列境內奪走無辜公民的性命。」

● 俄羅斯

俄羅斯與以色列的關係受到莫斯科入侵烏克蘭考驗，對於這次以巴衝突，俄國起初似乎歸咎於以色列。

外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，「我們極度憂心地觀察局勢發展」，還說莫斯科「呼籲有關各方展現最大自制」。

她說：「最新升級源於以色列軍方8月5日朝加薩走廊開火，巴勒斯坦各集團以大規模、無差別轟炸以色列領土來回應。」

● 英國

英國呼籲「立即結束暴力」，同時重申支持以色列。

外交大臣特拉斯（Liz Truss）推文：「英國支持以色列及其自衛權。我們譴責恐怖主義集團朝平民開火，以及導致雙方傷亡的暴力情事。」

▲▼在以色列與加薩的戰鬥中，以色列空襲一所房屋的現場搶救一名傷亡人員。（圖／路透）

▲以色列與加薩的戰鬥中，以色列空襲一所房屋的現場搶救一名傷亡人員。（圖／路透）

● 法國

法國政府發言人表示，巴黎「譴責對以色列領土發射火箭，並重申對以色列安全毫無保留的承諾」，同時警告「平民會是（局勢再度升級的）首批受害者」，呼籲各方展現「自制」。

● 歐洲聯盟

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的發言人說：「歐盟高度憂心地追蹤加薩走廊內部和周邊的最新發展。歐盟呼籲各方展現最大自制…以色列有權保護自身平民，但仍須盡力防止衝突擴大。」

● 聯合國

聯合國中東和平特使文內斯蘭（Tor Wennesland）表示他「極度憂心」，警告局勢「非常危險」。

● 埃及

埃及歷史上曾調解以色列和加薩走廊武裝團體的衝突，據報埃及已在嘗試協調。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在演說中表示，目前正隨時與每個人保持聯繫，以防情況失控。

● 伊朗

支持加薩走廊武裝團體的伊朗說，加薩走廊並非孤軍奮戰。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）最高指揮官沙拉米（Hossein Salami）在德黑蘭一場會議中，告訴伊斯蘭聖戰組織領導人納克哈拉（Ziad al-Nakhala）：「我們會一路陪你們走到最後，讓巴勒斯坦及其人民知道他們並不孤單。」

▲▼當火箭從加薩走廊向以色列發射時，鐵穹反導彈系統發射了一枚攔截導彈。（圖／路透）

▲當火箭從加薩走廊向以色列發射時，鐵穹反導彈系統發射了一枚攔截導彈。（圖／路透）

● 沙烏地阿拉伯

沙烏地外交部譴責「以色列占領部隊攻擊加薩走廊」，表示沙國「與兄弟般的巴勒斯坦人站在一起」，並呼籲國際社會協助防止情勢升溫。

● 阿拉伯聯盟

阿拉伯聯盟（Arab League）「用最強烈的詞彙譴責以色列猛烈攻擊加薩」。

● 波斯灣合作理事會

波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）秘書長哈吉拉夫（Nayef al-Hajraf）「譴責以色列占領部隊對於加薩走廊的殘忍軍事侵略」，並「強調國際社會有必要緊急行動」來保護平民。

● 非洲聯盟

非洲聯盟（African Union）發布聲明表示，非盟委員會（African Union Commission）主席「馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）強烈譴責以色列空襲加薩，導致超過30名巴勒斯坦平民死亡，包含6名孩童」。

聲明並提到，以色列安全部隊攻擊平民，並持續非法占領巴勒斯坦土地，「嚴重違反國際法，並使尋找公正、持久的解決之道變得複雜」。

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