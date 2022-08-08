　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍再攻擊札波羅熱核電廠　第2批運穀船駛離烏克蘭

▲▼ 歐洲最大核電廠「札波羅熱核電廠」（Zaporizhzhia NPP）2008年資料照。（圖／路透）

▲俄羅斯軍隊近期再度攻擊烏克蘭札波羅熱核電廠。（2008年資料照／路透）

文／中央社

烏克蘭國家核電公司表示，俄羅斯軍隊再度攻擊札波羅熱核電廠，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲國際嚴厲制裁。此外，在聯合國和土耳其斡旋俄烏達成協議後，第2批運穀船已駛離烏克蘭。

● 俄再次攻擊札波羅熱核電廠，烏要求國際嚴厲回應。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，俄羅斯軍隊昨晚再次攻擊札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，造成一名工作人員受傷以及電廠周圍的輻射監測設施損壞。

對札波羅熱核電廠再次遭到攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼籲國際社會對俄羅斯「核恐怖」行徑做出更強有力的回應。

澤倫斯基在推特上寫道，他與歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）通電話時，呼籲對俄羅斯核工業和核燃料進行制裁。

● 第2批貨輪駛離烏克蘭，首艘運穀船未如期抵黎巴嫩。

烏克蘭和土耳其官員表示，4艘載著烏克蘭穀物糧食的貨輪今天駛離烏克蘭黑海港口，這是俄羅斯和烏克蘭在土耳其、聯合國斡旋下所簽署解除烏克蘭海運出口協議的一部分。

駐黎巴嫩烏克蘭大使館今天表示，根據上月協議第一艘駛離烏克蘭的運穀船，將不會按原訂計畫於今天抵達黎巴嫩北部港口的黎波里（Tripoli）。

駐黎巴嫩烏克蘭大使館今天告訴路透社，船舶有所延誤，未能在今天抵達。

● 俄烏戰爭爆發後，首艘外國船隻抵烏克蘭港口。

烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫表示，自2月俄烏戰爭爆發迄今，一艘懸掛外國旗幟的船隻首度抵達烏國港口，該船將裝載穀物，運往國外。

路透社報導，在伊斯坦堡由俄羅斯、烏克蘭、土耳其和美國人員組成的聯合協調中心（Joint Coordination Centre）監督下，烏克蘭正努力恢復糧食出口。

庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，這艘懸掛巴貝多（Barbados）國旗的貨船Fulmar S號停靠在烏克蘭的切爾諾莫斯克港（Chornomorsk）。

● 歐洲最大札波羅熱核電廠遇襲，原能總署署長譴責。

聯合國核監督機構負責人今天表示，他對位於烏克蘭境內、歐洲最大核能發電廠所在地札波羅熱核電廠遭到砲擊，感到「震驚」。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）在聲明中表示，這次襲擊是「一系列越來越令人擔憂報告的最新一次」，並強調「核災難的真正風險可能威脅到烏克蘭及其他地區的公眾健康和環境」。

● 烏克蘭赫松地區親俄官員遇襲不治。

烏克蘭遭俄羅斯占領地區赫松（Kherson）由莫斯科當局扶植的地方政府今天表示，一名官員遇刺後不治。

法新社報導，當地官員谷巴瑞娃（Katerina Gubareva）在即時通訊軟體Telegram發文表示，赫松的卡科夫卡區（Kakhovka）副首長古拉（Vitaly Gura）「傷重不治」。

● 俄前私有化推手因烏戰爭辭職，疑遭下毒治療後出院。

後蘇聯時代俄羅斯私有化重要推手邱貝斯（Anatoly Chubais），因烏克蘭戰爭於3月間辭去克里姆林宮特使職務，月初罹患疾病在歐洲住進加護病房。義大利媒體今天披露，邱貝斯在義大利醫院治療後已出院。

義大利共和報（La Repubblica）網站報導，消息人士表示，邱貝斯相信自己罹患吉蘭-巴雷氏症候群（Guillain-Barre syndrome），這是一種因免疫系統破壞周圍神經系統引起的疾病。部分媒體和反對派人士臆測邱貝斯遭下毒。

報導中表示，邱貝斯在沒有他人協助的情況下，自行走出醫院，出發前往德國法蘭克福的一家復健診所。

●俄前副總理擊敗烏克蘭對手，蟬聯西洋棋總會會長。

俄羅斯前副總理德佛柯維奇（Arkady Dvorkovich）今天擊敗烏克蘭籍對手巴里希波列茨（Andrii Baryshpolets），蟬聯世界西洋棋總會（FIDE）會長。

路透社報導，世界西洋棋總會表示，德佛柯維奇今天在印度清奈舉行的大會上，以157票贊成16票反對，順利蟬聯會長。德佛柯維奇曾於2012到2018年期間擔任俄羅斯副總理。

2018年10月任會長至今的德佛柯維奇，擊敗烏克蘭籍對手巴里希波列茨。巴里希波列茨批評曾任俄國副總理的德佛柯維奇和莫斯科領導階層的關係。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►獲設計大獎的日本啤酒杯3件才699元！夏日暢飲消暑必備

ET快訊
共軍飛彈狂射，台灣該怕嗎？　專家：攻台因「1件事」有難度
快訊／盧秀燕坐輪椅現身！　傷後首次亮相
華春瑩：台北有38家山東餃子　味覺不會騙人「台灣是中國一部分
快訊／台南逆倫血案！男亂刀砍死嬸嬸　拒捕遭跳彈擊中
賣「假adidas、Nike」運動品牌龍頭怒告！　攤販認：從
快訊／女闖北市府！砸爛社會局長盆栽　背後原因惹鼻酸
專訪／陳時中首談選市長心境！自曝住海砂屋　從政心情一次看
女星悲揭爸爸劈腿家暴　拿她脅迫媽媽「父親節沒什麼好快樂」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普鬆口「時候快到了」　將宣布再戰2024總統大選！民調狂勝對手

奪命運動會！男散步路過比賽　意外被「10公斤重鐵球」當場砸死

中國2艘海警船深夜出現釣魚台海域　逼近日本漁船

共軍飛彈狂射，台灣該怕嗎？　專家：攻台因為「1件事」有難度

南韓外交部向美國告知　將出席「Chip 4」事前工作層級會議

泳客遇鯊魚狂追！一群海豚「築起肉牆」安心護送　珍貴畫面曝光

紐約珠寶店慘遭洗劫！「鐵鎚+環保袋」30秒搶6000萬　監視器畫面曝

前新加坡外長：裴洛西飛台當晚　美中已做好「開戰」準備

豬死亡1小時　美研究「復活」器官細胞！未來有望助於器官移植

裴洛西訪台　印度學者：可從台灣身上學習3件事

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

鋼鐵直男？妻給尪暗示　他全無情回答：然後咧

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

川普鬆口「時候快到了」　將宣布再戰2024總統大選！民調狂勝對手

奪命運動會！男散步路過比賽　意外被「10公斤重鐵球」當場砸死

中國2艘海警船深夜出現釣魚台海域　逼近日本漁船

共軍飛彈狂射，台灣該怕嗎？　專家：攻台因為「1件事」有難度

南韓外交部向美國告知　將出席「Chip 4」事前工作層級會議

泳客遇鯊魚狂追！一群海豚「築起肉牆」安心護送　珍貴畫面曝光

紐約珠寶店慘遭洗劫！「鐵鎚+環保袋」30秒搶6000萬　監視器畫面曝

前新加坡外長：裴洛西飛台當晚　美中已做好「開戰」準備

豬死亡1小時　美研究「復活」器官細胞！未來有望助於器官移植

裴洛西訪台　印度學者：可從台灣身上學習3件事

前男友PO文太露骨　專業女釣手持刀鎚登門砸窗！警舉槍喊冷靜

川普鬆口「時候快到了」　將宣布再戰2024總統大選！民調狂勝對手

女警買便當被告偷竊！原因引發熱議　承辦分局出面回應：她只拿2包

陸禁我國多項農產「不轉作減養」！　陳吉仲：不會因為打壓退縮

基隆15歲少女深夜通話後6樓墜落　家人進房目擊緊急搶命救不回

三亞8萬遊客滯留　遊客自曝7天房費79萬元...有飯店對折後比預售還貴

奪命運動會！男散步路過比賽　意外被「10公斤重鐵球」當場砸死

盧秀燕坐輪椅現身！傷後首次亮相　親主持刑大緝毒記者會

內湖交通還有救！　提供良好公共運輸路網是首要目標

北市議員車輛違停　社子民眾發文怒控「無法檢舉」！警方回應了

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

國際熱門新聞

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

救命恩人竟是兇手！他為80K柬埔寨打工遭囚禁

裴洛西飛台　美中已做好開戰準備

雷根號將回防！共軍8日恐試射彈道飛彈

裴洛西訪台　印度學者：可從台灣身上學習3件事

牙醫媽殺4歲女兒　陽台拋下慘死！生出聾啞女失望行兇

和5死瀑布合照　耍帥男下秒被沖走

真的吃土！　他超商買回「罐頭」打開下場網噴笑

港媒：中國宣洩怒氣後　外交面臨兩難

男哭求女友爆紅　給淑芬買麥當勞變金句

王毅：美破壞台海和平犯3錯

美米德湖再發現人類遺骸　5月以來第4具

台海若衝突！岸田內閣「最擔心這件事」

拜登推降通膨法案　參院51比50票表決通過

更多熱門

相關新聞

俄烏戰爭爆發後　首艘外國船隻抵達烏克蘭港口

俄烏戰爭爆發後　首艘外國船隻抵達烏克蘭港口

烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫表示，自2月俄烏戰爭爆發迄今，一艘懸掛外國旗幟的船隻首度抵達烏國港口，該船將裝載穀物，運往國外。

俄烏互控襲擊核電廠　美擬再對烏軍援300億元

俄烏互控襲擊核電廠　美擬再對烏軍援300億元

俄軍T-90被烏軍炸毀影片瘋傳　1億造價變廢鐵

俄軍T-90被烏軍炸毀影片瘋傳　1億造價變廢鐵

英國情報：烏東戰事進入新階段　戰線朝西南轉移

英國情報：烏東戰事進入新階段　戰線朝西南轉移

前科男吃醋「賓客面前打死新娘」

前科男吃醋「賓客面前打死新娘」

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

冷氣只吹晚上！他收天價「電費帳單」嚇壞

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

半年沒滾床單！人妻揪超綠真相：都生2胎了

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

更多

最夯影音

更多
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡
王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面