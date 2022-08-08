全球猴痘病例「1個月變4倍」　學者：7招降低感染風險！

▲自2022年5月起，猴痘病毒蔓延至全球，引發世界關注。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者楊子嫻／綜合報導

自今（2022）年5月英國發現多個猴痘病例以來，隨即開始蔓延至世界各地，目前全球統計的85個國家中，尤其歐美國家影響甚劇。據《Our World in Data》統計資料顯示，全球病例數更是在1個月間暴增成4倍，從7月5日的7千4百多例，到8月5日時的2萬8千多例。為此，專家也提出7項方法來降低確診猴痘的風險。

全球2萬7千多例中，美國的病例數就占了其中的6千6百例，美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）更是於8月5日宣布猴痘成為「公衛緊急事件」；台灣也在8月6日出現第3例的境外移入病例。

台灣疾管署指出，猴痘傳染的方式有「人畜共通傳染」、「人傳人」這2種管道。人畜共通傳染，是透過食用遭感染動物，或直接接觸已感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜所感染。而人傳人，則是因為接觸到感染者的呼吸道分泌物、損傷皮膚或黏膜、或接觸到遭汙染物品，飛沫傳染則是需要在長時間面對面的接觸下，容易發生。

感染猴痘常見的症狀多是發燒、畏寒、頭痛、肌肉痛、倦怠、淋巴腺腫大。在發燒1至3天後，會出現由臉部蔓延至四肢、軀幹的皮膚病灶。病灶將會以，斑疹、丘疹、水泡、膿泡、結痂產生5階段的變化。確診週期將會維持14至21天，多數個案可於幾周內恢復。

▲感染猴痘後會，皮膚病灶從臉部慢慢延伸自四肢。猴痘症狀。（圖／路透）

據《abc NEWS》整理多名流行病學博士與臨床醫師觀點報導，提出以下7項方法，來降低感染猴痘的風險。

1. 避免密切或直接皮膚接觸疑似確診者

猴痘直到皮膚病灶癒合，皆是具有傳染性，且初期看似毛囊炎、不痛不癢不易察覺。容易在性行為與近距離皮膚的接觸遭傳染。

2. 不共用浴巾、衣物、寢具

加州大學洛杉磯分校流行病學教授安妮˙里莫因博士（Dr. Anne Rimoin）表示，這種病毒可以通過受污染的物體傳播，包括衣服、床單、毛巾和其他材質上孔隙較多的物品。同時美國CDC更建議避免使用患者使用過的杯子。

3. 多用肥皂、酒精清潔雙手

對於眾多病毒來說，手是病毒進入眼、鼻、口感染的載體之一，勤洗手、戴口罩除了能有效預防COVID-19以外，也是避免猴痘的方法之一。

4. 多清潔環境

美國CDC表示，猴痘（學術名詞，orthopoxvirus Monkeypox）是屬於正痘病毒（orthopoxvirus），對大部分清潔劑都很敏感。位處高風險地區的民眾，可以利用消毒劑多加擦拭物體表面，避免病毒的附著。

5. 人潮中盡量不露膚

在擁擠的人潮中，如音樂節等活動中，為避免接觸他人的皮膚而遭感染，在人群中盡量不要露出大範圍的皮膚，也是一個預防的方法。雖然，因擦肩而過的皮膚接觸感染風險不高，但若是處在高風險環境的人還是需謹慎。

6. 注射疫苗

美國CDC建議，不需要大規模的接種疫苗。但曾接觸猴痘患者、過去兩週內其伴侶之一遭診斷確診者、或需暴露在高風險環境中的工作者，才建議施打疫苗。

7. 隨時更新資訊

隨著病例數的增加，要持續了解病毒的相關資訊、可能發生的情況為何，並隨時做出應變措施。

▲紐約提供「車來速」猴痘疫苗接種。（圖／路透）

雖目前猴痘的病例數不斷增加，但還是算確診個案還算少見，多數人要確診的風險還是很低。不過，專家們還是建議大眾應多了解疫情狀況、並熟知如何預防。