　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球猴痘病例「1個月變4倍」　學者：7招降低感染風險！

▲猴痘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲自2022年5月起，猴痘病毒蔓延至全球，引發世界關注。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者楊子嫻／綜合報導

自今（2022）年5月英國發現多個猴痘病例以來，隨即開始蔓延至世界各地，目前全球統計的85個國家中，尤其歐美國家影響甚劇。據《Our World in Data》統計資料顯示，全球病例數更是在1個月間暴增成4倍，從7月5日的7千4百多例，到8月5日時的2萬8千多例。為此，專家也提出7項方法來降低確診猴痘的風險。

全球2萬7千多例中，美國的病例數就占了其中的6千6百例，美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）更是於8月5日宣布猴痘成為「公衛緊急事件」；台灣也在8月6日出現第3例的境外移入病例。

台灣疾管署指出，猴痘傳染的方式有「人畜共通傳染」、「人傳人」這2種管道。人畜共通傳染，是透過食用遭感染動物，或直接接觸已感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜所感染。而人傳人，則是因為接觸到感染者的呼吸道分泌物、損傷皮膚或黏膜、或接觸到遭汙染物品，飛沫傳染則是需要在長時間面對面的接觸下，容易發生。

感染猴痘常見的症狀多是發燒、畏寒、頭痛、肌肉痛、倦怠、淋巴腺腫大。在發燒1至3天後，會出現由臉部蔓延至四肢、軀幹的皮膚病灶。病灶將會以，斑疹、丘疹、水泡、膿泡、結痂產生5階段的變化。確診週期將會維持14至21天，多數個案可於幾周內恢復。

▲▼猴痘症狀。（圖／路透）

▲感染猴痘後會，皮膚病灶從臉部慢慢延伸自四肢。猴痘症狀。（圖／路透）

據《abc NEWS》整理多名流行病學博士與臨床醫師觀點報導，提出以下7項方法，來降低感染猴痘的風險。

1. 避免密切或直接皮膚接觸疑似確診者

猴痘直到皮膚病灶癒合，皆是具有傳染性，且初期看似毛囊炎、不痛不癢不易察覺。容易在性行為與近距離皮膚的接觸遭傳染。

2. 不共用浴巾、衣物、寢具

加州大學洛杉磯分校流行病學教授安妮˙里莫因博士（Dr. Anne Rimoin）表示，這種病毒可以通過受污染的物體傳播，包括衣服、床單、毛巾和其他材質上孔隙較多的物品。同時美國CDC更建議避免使用患者使用過的杯子。

3. 多用肥皂、酒精清潔雙手

對於眾多病毒來說，手是病毒進入眼、鼻、口感染的載體之一，勤洗手、戴口罩除了能有效預防COVID-19以外，也是避免猴痘的方法之一。

4. 多清潔環境

美國CDC表示，猴痘（學術名詞，orthopoxvirus Monkeypox）是屬於正痘病毒（orthopoxvirus），對大部分清潔劑都很敏感。位處高風險地區的民眾，可以利用消毒劑多加擦拭物體表面，避免病毒的附著。

5. 人潮中盡量不露膚

在擁擠的人潮中，如音樂節等活動中，為避免接觸他人的皮膚而遭感染，在人群中盡量不要露出大範圍的皮膚，也是一個預防的方法。雖然，因擦肩而過的皮膚接觸感染風險不高，但若是處在高風險環境的人還是需謹慎。

6. 注射疫苗

美國CDC建議，不需要大規模的接種疫苗。但曾接觸猴痘患者、過去兩週內其伴侶之一遭診斷確診者、或需暴露在高風險環境中的工作者，才建議施打疫苗。

7. 隨時更新資訊

隨著病例數的增加，要持續了解病毒的相關資訊、可能發生的情況為何，並隨時做出應變措施。

▲▼紐約提供「車來速」猴痘疫苗接種。（圖／路透）

▲紐約提供「車來速」猴痘疫苗接種。（圖／路透）

雖目前猴痘的病例數不斷增加，但還是算確診個案還算少見，多數人要確診的風險還是很低。不過，專家們還是建議大眾應多了解疫情狀況、並熟知如何預防。

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
女友吵架離家「回來多一件名牌」　他聽背後真相心碎
快訊／高雄追撞車禍！「1男無呼吸心跳」
Apple父親節曬全家福舊照　網驚：一家都高顏值
「木蘭」颱風最快明生成！最新預測路徑曝光
林青霞大尺度辣照曝光！　網一看：以為是舒淇
快訊／不只金門！南竿今夜出現9個不明光點　國軍射擊信號彈示警
逢甲雞排破百元！老闆曝「進貨成本」吐苦水
林志穎轉入普通病房！　姚元浩曝他最新近況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人夫約小三摩鐵開房辯「買鴨肉冬粉」　法官查基地台打臉了

猴痘病毒「在精液活最久」過7天仍會傳染　醫：所有年齡都可能感染

第3例猴痘！北部男膿疱、淋巴腺腫確診　疾管署急追同機鄰座乘客

日相岸田支持率創新低　民眾不滿安倍國葬

拜登關切解放軍軍演　不認為北京會有進一步作為

快訊／首爾大暴雨「馬路變河道」！公車遭滅頂　西裝男慘困轎車孤島

9頭身美女氣象主播！被封「國寶級美腿」　網暴動：每天看新聞

單只菊花就要445萬！安倍國葬恐讓國庫蒸發8億　全民買單惹民怨

菲律賓這區也是「詐騙大本營」　他入職每天慘遭電擊、毒打！

全球猴痘病例「1個月變4倍」　學者：7招降低感染風險！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

戲精柴挺肚把自己卡好卡滿　「受虐式」尖叫：啊～被卡住了

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

日相岸田支持率創新低　民眾不滿安倍國葬

拜登關切解放軍軍演　不認為北京會有進一步作為

快訊／首爾大暴雨「馬路變河道」！公車遭滅頂　西裝男慘困轎車孤島

9頭身美女氣象主播！被封「國寶級美腿」　網暴動：每天看新聞

單只菊花就要445萬！安倍國葬恐讓國庫蒸發8億　全民買單惹民怨

菲律賓這區也是「詐騙大本營」　他入職每天慘遭電擊、毒打！

全球猴痘病例「1個月變4倍」　學者：7招降低感染風險！

南韓首都圈今降「颱風等級」豪雨　高溫潮濕民眾難耐

路透：習近平透過軍演「挽救裴洛西危機」　已改變台海現狀

慎入！「最美蘿莉木乃伊」被目擊眨眼　科學家驚：大腦僅萎縮50%

商用需求大幅回升！　致伸科7月營收 73.8 億「年增36.2%」

真的絕版了！最後一批BMW i3推出「黑金雙色特仕版」限量18台

國道1號北向283.9公里　槽車失控人車衝出護欄邊坡

BLACKPINK要來了！　「明年高雄開唱」世界巡迴場次公佈

日相岸田支持率創新低　民眾不滿安倍國葬

頂著逆風衝線　40歲「黑色閃電」蔣介文距生涯最佳只差10秒

拜登關切解放軍軍演　不認為北京會有進一步作為

快訊／高雄外送員等紅燈遭追撞！2人受傷「1男抽搐命危」急送醫

女星和更生父「相愛相殺」　父親節破冰邀爸圓星夢！

友達頤康力推智慧運動健康方案　旗下「心悅健康促進中心」今啟用

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

國際熱門新聞

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

救命恩人竟是兇手！他為80K柬埔寨打工遭囚禁

裴洛西飛台　美中已做好開戰準備

慎入！「最美蘿莉木乃伊」被目擊眨眼...科學家驚

不滿遭尹錫悅拒見？裴洛西讚日本「友誼」

華春瑩用「山東餃子」喚台灣回家　美國人回擊了

裴洛西訪台　印度學者：可從台灣身上學習3件事

共軍飛彈狂射，台灣該怕嗎？　專家給答案

習近平用軍演「挽救裴洛西危機」

和5死瀑布合照　耍帥男下秒被沖走

首爾暴雨馬路變河道　公車遭滅頂

大咖歌手喊「台灣是中國的一部分」　

巴西柔術世界冠軍　遭警一槍射頭亡

雷根號將回防！共軍8日恐試射彈道飛彈

更多熱門

相關新聞

台東+151新冠確診　籲民眾儘快完成完整疫苗接種

台東+151新冠確診　籲民眾儘快完成完整疫苗接種

台東縣8日新增151位確診者，131名民眾戶籍或居住地分在台東、20名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案43281人、居隔者783人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至8/7下午16點為止，住院收治人數為37、加強版集中檢疫所為24人、居家照護現管人數有1509人。

三亞8萬遊客滯留 遊客自曝7天房費79萬元...有飯店對折後比預售還貴

三亞8萬遊客滯留 遊客自曝7天房費79萬元...有飯店對折後比預售還貴

猴痘病毒「在精液活最久」　醫：所有年齡都可能感染

猴痘病毒「在精液活最久」　醫：所有年齡都可能感染

北部男染猴痘「淋巴腺腫大、膿疱」　疾管署急追同機鄰座乘客

北部男染猴痘「淋巴腺腫大、膿疱」　疾管署急追同機鄰座乘客

快訊／第三例猴痘！20多歲男自美國入境　匡列2接觸者

快訊／第三例猴痘！20多歲男自美國入境　匡列2接觸者

關鍵字：

猴痘疫苗

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

快訊／「在不瘋狂」游否希結婚了！老婆真實身分曝

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

便當店控女警偷竊　負評被灌爆慘剩1.9星

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

更多

最夯影音

更多
美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？
《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面