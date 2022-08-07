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南華早報：北京對美日宣洩怒氣後　外交面臨兩難

▲▼ 中國外交部長王毅8月4日出席柬埔寨金邊的東協外長會議。（圖／路透）

▲中國外交部長王毅8月出席東協外長會議時，曾當眾離席。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中方透過軍事演習展示武力，也對美日兩國宣洩怒氣。分析指出，這對北京政府來說，似乎是加大外交賭注，如今處於兩難困境之中，到底該讓事態進一步升級，或是努力與其他鄰國站在同一陣線，以避免各國疏離。

南華早報7日報導，裴洛西的台灣行讓北京政府感到相當不滿，除了展開前所未有的實彈演訓對台灣進行有效封鎖，宣布制裁裴洛西及她的家人，外交部長王毅也在國際會議進行時離場，中斷與美國的對話。

華府智庫「中美研究中心」資深研究員古普塔（Sourabh Gupta）分析，北京政府面臨進退兩難的局面，因為在試圖加強對台軍事威懾的同時，又要拿捏好力道不把亞洲鄰國嚇跑。

▲中國解放軍東部戰區一架共機4日在台灣周邊海域參加軍事演習。（圖／路透）

「中國在台灣議題上最強的一張牌，就是亞洲各國的觀感」，古普塔表示，包括中國在內，亞洲沒人希望看到台灣議題最終是以非和平的方式解決，同樣也不樂見亞太地區的地緣政治卡在台海，特別是俄羅斯與烏克蘭爆發衝突的此刻。

古普塔認為，中國做出嚴厲譴責之後，未來最明智的做法就是派遣使者赴亞洲各國重申中國的一中原則，指控美國違反一中政策的精神，「但我覺得中國外交過於傲慢，不會採取這種行動」。

澳洲拉籌伯大學（La Trobe University）國際關係教授比斯利（Nick Bisley）認為，中國對裴洛西出訪的回應造成區域動盪不安，如今問題點在於美國及其他國家對中國的回應會升高到何種程度，這也是風險最大的地方，「若美國真的覺得有必要對中國做出回應，那麼事態可能會以非常危險的方式迅速升級」。

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

不過中國社會科學院中美關係專家Lu Xiang表示，北京的回應已展現出克制與對亞洲鄰國安全利益的考量，「台灣海峽與南海屬於重要航道，因此演習很快就會結束，我相信中方將盡最大努力把其他國家受到的影響降到最低，包括對商業航班的影響」。

新加坡學者Li Mingjiang預測，北京政府會逐步調整政策，因為在今年秋季領導層洗牌之前，穩定是首要任務，「在透過軍事演習、經濟制裁、外交戰發洩怒氣之後，北京需要對不斷升級的緊張情勢做出讓步，這才符合中方整體利益」，且在中國因一連串社會與經濟問題面臨國內越來越大壓力之際，北京政府別無選擇，只能在應對外部挑戰時更加謹慎，避免擾亂內部穩定。

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