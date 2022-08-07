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日92歲嬤「不想退休」成全球最高齡主管　1職場待66年！超強心法曝

▲▼日本92歲阿嬤玉置泰子在同一家公司工作長達66年，成為金氏世界紀錄認證目前仍無退休的打算，但她仍無退休的打算。（圖／取自日本書刊網站diamond.jp）

▲日本阿嬤玉置泰子高齡92歲還沒退休，成為金氏世界紀錄認證的「全球最高齡辦公室主管」。（圖／取自日本書刊網站diamond.jp）

記者張寧倢／綜合報導

近年來掀起一陣財富自由、提早退休的「FIRE族」風潮，但日本卻有一位高齡92歲阿嬤，在同一家公司任職66年，儘管已經被金氏世界紀錄認證為「全球最高齡辦公室主管」，她仍不打算退休，持續每天朝九晚五的全職生活，「只要還能工作，就會永遠努力！」

綜合PRESIDENT Online等日媒報導，玉置泰子出生於1930年的大阪，高中畢業時二戰才剛結束，便藉由學校推薦至人壽保險公司上班，3年後進入紡織業，但公司因整併而搬離大阪，她為了照顧年幼的2個弟弟不得不離職，直到25歲時進入目前任職的公司「SUNCO INDUSTRIES CO.」迄今已連續工作66年，92歲的她作為總務部課長，負責會計與總務等工作，仍過著上午9時到下午5時的全職生活。

玉置泰子剛到職時，員工只有不到20人，她和這家專門生產螺絲的公司一起挺過了石油危機與雷曼兄弟金融風暴，現在公司規模擴大至400多人，她的年齡比現任會長還大11歲，任職時間也更長。她說，「公司期盼我能努力工作到100歲，我也是這樣打算的」，還表示「我沒有設定退休年齡，只要能工作，就會永遠努力！」

2020年11月，當年90歲的玉置泰子就被金氏世界紀錄封為「全球最高齡辦公室主管」，並維持紀錄至今。對於這個世界第一的稱號雖然感到意外，卻也給了她很大的鼓勵，她認為這是一天一天踏實累積的成果，「這受惠於眾多工作夥伴，能與公司共同成長，是我寶貴的財富。」

玉置泰子在新書《92歲總務課長教你的事》（暫譯，92歳 総務課長の教え）中提到，在以前還沒有電腦的年代，會計帳本與票據整理都得靠手寫，她便自行統整出簡單易懂的方法，此後，只要是她覺得有趣、可行的想法都會盡量去嘗試，「平常的例行工作不是形式上完成就好。」現在她不僅會用Excel辦公，對各種文書軟體也非常熟悉，在應用資訊科技方面不落人後。

玉置泰子說，雖然她不是打從一開始就打算工作到90多歲，但她長年堅持著一句座右銘「今天努力過了，明天也要再努力」，今天並非昨天的延續，而是嶄新的開始，以全新的心情活在當下。單身未婚的她，每天早上做30分鐘瑜珈的習慣已堅持了50年，直到70歲左右，還會和同事們一起去滑雪。她說，「人無論到了幾歲都能一點一滴地持續成長。」

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