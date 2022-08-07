　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裴洛西訪台引爆第四次台海危機　葛來儀：中國試圖改變兩岸現狀

▲▼裴洛西、習近平。（圖／路透）

▲裴洛西2日來台，引發台海情勢緊張，讓葛來儀認為，中國想藉著軍演改變台海現狀。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國眾議院議長裴洛西2日來台後，中國就在台灣周邊舉行為期4天的封鎖式實彈軍演，引發國際擔憂與關注。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，中國近日的大規模軍演已掀起「第四次台海危機」，而其主要目的是想要藉著軍演，來改變台海的現狀。

據《德國之聲》報導，葛來儀表示，中國近日大動作在台灣周圍7大區域進行實彈軍演，是為了展示其軍事能力與決心，並對外證明他們有能力對台實施封鎖。她援引一位中國專家的說法指出，中國從7個海空域圍繞台灣進行封鎖，是為了壟斷基隆港和巴士海峽的交通，封鎖國際航運，同時也可以阻止台灣使用其主要機場，「這些都是非常具體的封鎖目的」。

▲▼福建平潭有民眾在中國舉行軍演後，近距離直擊解放軍發射火箭彈與空軍升空 。（圖／路透）

▲福建平潭有民眾在中國舉行軍演後，近距離直擊解放軍發射火箭彈與空軍升空 。（圖／路透）

另外，葛來儀也認為，解放軍首次在台海上使用了廣域遠程砲，並且發射飛彈飛越台灣上空，因此她相信中國正試圖改變台海現狀，以創造一個新常態，而美國政府想要在軍演結束後讓台海恢復現況是非常困難的。葛來儀舉例，中國在2019年3月首次讓戰機飛躍台灣海峽中線後，共機擾台已成為了兩岸的常態，「他們還會繼續這麼做，而這種情況是非常令人擔憂的」。

對於共軍的行為，葛來儀坦言，台灣政府目前正密切追蹤中國所有的軍事活動，並與美國保持密切聯繫，好讓台灣人民放心。不過葛來儀表示，雖然她也認為台灣政府應向人民保證，國軍正在保護台灣，但政府也應趁機教育人民，讓公眾清楚，台灣現在已進入了第四次台海危機，而且情況相當令人擔憂，「無論人們是否願意，但如果1996年的兩岸情勢算是一場危機的話，那這次也一樣如此」。

▲▼解放軍預計軍演範圍。（圖／林宜潔製作）

▲中國1996年與2022年軍演範圍對比圖。（圖／林宜潔製作）

中國在4日舉行軍演時，有5顆飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ）。葛來儀指出，她相信這是北京對東京發出的明確警告，因為日本是這個區域中厲害關係最大的國家，他們將很大程度影響台海是否能維持和平與穩定，並決定中國是否能對台動武，「中國政府想藉著這5顆飛彈警告日本，若日本政府持續支持台灣，那中國在發生危機時，將有能力同時攻擊兩國，所以日本應該停止干涉中國的內部事務」。

▲▼ 日本岸田文雄5日上午與美國眾議院議長裴洛西會晤。（圖／路透）

▲葛來儀認為，中國將5顆飛彈投向日本專屬經濟區（EEZ），是為了警告東京停止干涉中國內政。（圖／路透）

但葛來儀認為，日本不會因此被嚇到，反之將採取更多支持台灣的行動、更願意公開批評中國，而且美國與日本在台灣議題間的合作和應急計劃應加快相關進展的速度。不過，各國也會以不同的方式來回應兩岸目前的緊張局勢。葛來儀舉南韓為例，聲稱南韓總統尹錫悅之所以在這個關鍵時刻，決定不與裴洛西見面，僅與她通了電話，就是因為尹錫悅覺得目前的情勢十分緊張，而南韓不想被捲入其中。

▲▼裴洛西曾主動提議，希望訪韓時能會見南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／newscom、路透）

▲南韓總統尹錫悅拒絕會見裴洛西。（圖／達志影像／newscom、路透）

葛來儀也承認，目前美國對裴洛西訪台一事也存在爭議。儘管多數人認為，美國不應在面對中國時退縮，且應為台灣付出他們能做的一切，但葛來儀並不完全贊同相關觀點，「我覺得美國在提到他們想為台灣做些什麼之前，應該先思考相關舉動是否會使台灣陷入更不安全的地步，畢竟這些行動在短期內的影響可能比長期還大」。

雖然裴洛西訪台可以讓台灣得到一些保證，讓台灣在烏俄戰爭爆發後，確認美國可能會在戰爭時保衛台灣，並為即將在今年年底迎來地方選舉的民進黨帶來好處，但葛來儀強調，裴洛西訪台也可能會讓台海現狀被永久改變、台灣受到更多軍事威脅、中國強化對台的經濟脅迫，甚至導致台灣失去更多邦交國，「這一切都是未來有可能會發生的事，我們只是還沒看到終點而已」。

▲▼華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）。（圖／翻攝自推特）

▲葛來儀認為，如果回過頭看，可能會認為台灣為這次的出訪付出了過高的成本。（圖／翻攝自推特）

葛來儀還預言，中國可能會在未來祭出更多對台措施，「如果台灣人做一下成本和效益分析，他們也許會回過頭說，『台灣為這次的出訪付出了過高的成本』，我當然不希望美國是出於讓自身感覺良好，或是為了任何人的個人成績而幫助台灣，我想，無論我們想做什麼，都應該確保這些舉動可以強化台灣，並且讓台灣變得更繁榮、安全」。

►獲設計大獎的日本啤酒杯3件才699元！夏日暢飲消暑必備

ET快訊
快訊／盧秀燕坐輪椅現身！　傷後首次亮相
華春瑩：台北有38家山東餃子　味覺不會騙人「台灣是中國一部分
快訊／台南逆倫血案！男亂刀砍死嬸嬸　拒捕遭跳彈擊中
賣「假adidas、Nike」運動品牌龍頭怒告！　攤販認：從
快訊／女闖北市府！砸爛社會局長盆栽　背後原因惹鼻酸
專訪／陳時中首談選市長心境！自曝住海砂屋　從政心情一次看
女星悲揭爸爸劈腿家暴　拿她脅迫媽媽「父親節沒什麼好快樂」
快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普鬆口「時候快到了」　將宣布再戰2024總統大選！民調狂勝對手

奪命運動會！男散步路過比賽　意外被「10公斤重鐵球」當場砸死

中國2艘海警船深夜出現釣魚台海域　逼近日本漁船

共軍飛彈狂射，台灣該怕嗎？　專家：攻台因為「1件事」有難度

南韓外交部向美國告知　將出席「Chip 4」事前工作層級會議

泳客遇鯊魚狂追！一群海豚「築起肉牆」安心護送　珍貴畫面曝光

紐約珠寶店慘遭洗劫！「鐵鎚+環保袋」30秒搶6000萬　監視器畫面曝

前新加坡外長：裴洛西飛台當晚　美中已做好「開戰」準備

豬死亡1小時　美研究「復活」器官細胞！未來有望助於器官移植

裴洛西訪台　印度學者：可從台灣身上學習3件事

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

鋼鐵直男？妻給尪暗示　他全無情回答：然後咧

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

川普鬆口「時候快到了」　將宣布再戰2024總統大選！民調狂勝對手

奪命運動會！男散步路過比賽　意外被「10公斤重鐵球」當場砸死

中國2艘海警船深夜出現釣魚台海域　逼近日本漁船

共軍飛彈狂射，台灣該怕嗎？　專家：攻台因為「1件事」有難度

南韓外交部向美國告知　將出席「Chip 4」事前工作層級會議

泳客遇鯊魚狂追！一群海豚「築起肉牆」安心護送　珍貴畫面曝光

紐約珠寶店慘遭洗劫！「鐵鎚+環保袋」30秒搶6000萬　監視器畫面曝

前新加坡外長：裴洛西飛台當晚　美中已做好「開戰」準備

豬死亡1小時　美研究「復活」器官細胞！未來有望助於器官移植

裴洛西訪台　印度學者：可從台灣身上學習3件事

川普鬆口「時候快到了」　將宣布再戰2024總統大選！民調狂勝對手

女警買便當被告偷竊！原因引發熱議　承辦分局出面回應：她只拿2包

陸禁我國多項農產「不轉作減養」！　陳吉仲：不會因為打壓退縮

基隆15歲少女深夜通話後6樓墜落　家人進房目擊緊急搶命救不回

三亞8萬遊客滯留　遊客自曝7天房費79萬元...有飯店對折後比預售還貴

奪命運動會！男散步路過比賽　意外被「10公斤重鐵球」當場砸死

盧秀燕坐輪椅現身！傷後首次亮相　親主持刑大緝毒記者會

內湖交通還有救！　提供良好公共運輸路網是首要目標

北市議員車輛違停　社子民眾發文怒控「無法檢舉」！警方回應了

台南二寮最夢幻玩法！秘境看英仙座流星雨　還有壯觀雲海搭日出

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

國際熱門新聞

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

救命恩人竟是兇手！他為80K柬埔寨打工遭囚禁

裴洛西飛台　美中已做好開戰準備

雷根號將回防！共軍8日恐試射彈道飛彈

裴洛西訪台　印度學者：可從台灣身上學習3件事

牙醫媽殺4歲女兒　陽台拋下慘死！生出聾啞女失望行兇

和5死瀑布合照　耍帥男下秒被沖走

真的吃土！　他超商買回「罐頭」打開下場網噴笑

港媒：中國宣洩怒氣後　外交面臨兩難

男哭求女友爆紅　給淑芬買麥當勞變金句

王毅：美破壞台海和平犯3錯

美米德湖再發現人類遺骸　5月以來第4具

台海若衝突！岸田內閣「最擔心這件事」

拜登推降通膨法案　參院51比50票表決通過

更多熱門

相關新聞

TPOC／牽動年底大選？裴洛西訪台熱度空前　藍營好感度不到綠營一半

TPOC／牽動年底大選？裴洛西訪台熱度空前　藍營好感度不到綠營一半

美國聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）旋風來台，一舉一動吸引媒體爭相報導，根據TPOC台灣議題研究中心分析，相較過往國際知名政要，裴洛西訪台行明顯引起更高關注，網路輿情一度超過25.5萬則討論，且熱度維持一周以上，國內政壇部分，綠營面對國際議題口徑一致，展現「團結抗中、親近美國」立場，藍營則態度游移，導致好感度僅0.29，還不到綠營一半。

空軍上午派2架次F-16V戰機「掛彈升空」　駁共艦「逼近花蓮假圖」

空軍上午派2架次F-16V戰機「掛彈升空」　駁共艦「逼近花蓮假圖」

日經解析中共軍演　短期決戰阻絕美軍

日經解析中共軍演　短期決戰阻絕美軍

菲律賓打算從台撤僑　美承諾將保障盟友安全

菲律賓打算從台撤僑　美承諾將保障盟友安全

中國對台實彈軍演Day4　軍事迷記錄到疑民航機師嗆聲共軍

中國對台實彈軍演Day4　軍事迷記錄到疑民航機師嗆聲共軍

關鍵字：

軍武國際軍武美國北美要聞中國大陸軍武美中關係台灣裴洛西Nancy PelosiBonnie Glaser中共環台軍演第四次台海危機

讀者迴響

熱門新聞

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

冷氣只吹晚上！他收天價「電費帳單」嚇壞

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

半年沒滾床單！人妻揪超綠真相：都生2胎了

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

更多

最夯影音

更多
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡
王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面