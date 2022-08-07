日經解析中共軍演：短期決戰阻絕美軍　讓台海中線無效化

▲中國解放軍東部戰區一架共機4日在台灣周邊海域參加軍事演習。（圖／路透）

中央社東京7日綜合外電報導

日本經濟新聞今天一篇報導指出中共此次大規模軍事演習可能包括的3大重點，分別是在美軍介入前「短期決戰」、視台灣東方海域為重點以阻絕美軍馳援，及意圖使台海中線無效化。

報導指出，中國在這次4天演習期間，禁止船舶及航機進入演習區域，讓台灣陷入被封鎖狀態。至於為何將演習期間定為4天？熟悉共軍內部情況的相關人士曾這麼說，「預估美軍完成國內手續後到抵達台灣，大約要花7天時間」。

因此，共軍這次有可能以在美軍介入前、一口氣壓制台灣的「短期決戰」來制定演習計畫。

繼1995-96年台海危機後，中國這次再度在台灣周邊實施大規模軍事演習，但跟當年有著決定性不同的是，這次演習區域新增台灣東方與東南方海空域，形成6處包圍態勢。加上台灣海峽也有一處演習區域，中國此次的想定無疑是「封鎖台灣」。

共軍在這次演習發射彈道飛彈，台灣國防部公布中國發射11枚、日本防衛省公布9枚。不論是11枚或9枚，其中有5枚落入台灣東方海域，「可以得知此處是（中共）重視的演習區域」，研判是假想阻絕美軍第七艦隊等美軍馳援所進行的訓練。

靠近台灣西南方巴士海域的演習區域，也有2枚彈道飛彈落下。巴士海峽是共軍繞行台灣東方或進出西太平洋的重要航路。

中國國防大學教授孟祥青在中國中央電視台上表示，「南邊的演習區域離巴士海峽很近」，認為發生事態時可以封鎖巴士海峽。這似乎說明中國有意藉此阻絕美國航空母艦從南海北上。

1995-96年台海危機時，中國並未在台灣東方等海域設定演習區域，除了本身軍力投射能力不足外，也有不得不將力量投注在台灣海峽的因素。但中國如今國防經費已較1996年增加約20倍，且軍事技術也取得大幅成長。

中國這次也強化正面入侵作戰演訓。共軍軍機截至8月6日止已連續4天越過兩岸在台灣海峽事實上的停戰線「台海中線」。

台海中線來自美國與台灣締結共同防禦條約的1950年代時，美軍為協防台灣所劃定。儘管中國官方並不承認台海中線的存在，但兩岸過去對台海中線存在都有一定「默契」。

有看法認為，中國正嘗試透過這次演習讓台海中線「無效化」。

中共這次軍演動用最新型的匿蹤戰機殲-20、殲-16及蘇-30等；不過，雖然不太顯眼，但安全保障相關人士關注的卻是中國研發的新型空中加油機運油-20。

運油-20的存在研判可以擴展共軍戰機及轟炸機約3成作戰範圍，這讓共機部署在離台灣相當遠的東方空域等待美軍成為可能。