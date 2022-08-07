台海若衝突！岸田內閣「最擔心這件事」　日本最佳選擇是維持現狀

▲前日本參議員認為，維持台海現狀是對日本最好的選擇。圖為日本首相岸田文雄5日上午與美國眾議院議長裴洛西會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

中共解放軍在台灣周邊海域進行軍事演訓，有5枚彈道飛彈打進日本「專屬經濟區」（EEZ），引發日本政府抗議。前日本參議員、民間智庫PHP研究所理事長江口克彥表示，若台海戰爭爆發，俄羅斯就有可能趁機奪取北方四島，這是岸田內閣想極力避免的情況，因此對日本最好的選擇就是「維持台海現狀」。

根據《美國之音》報導，美國眾議院議長裴洛西訪問台灣19小時，引發全球關注，她隨後也抵達日本和首相岸田文雄會面，兩人談到台灣局勢與共軍飛彈首次落入日本EEZ等話題。前日本自民黨參議員江口克彥表示，透過解放軍此次演習不難看出，若台海戰爭爆發，拜登政府是否直接派遣美軍援台仍然值得懷疑，但如果美國出兵援馳，基於美日同盟，日本自衛隊也必須出動。

然而，江口克彥指出，日本自衛隊一旦出動參與防衛，屆時俄羅斯就有機會正式奪取爭議領土「北方四島」，這是岸田內閣最想避免的情況，「所以無論是短期或是長期，努力維持台海的現狀，都是對日本最好的選擇。」

裴洛西訪日與岸田文雄會晤，確認美日將繼續密切合作，她訪台時也提到了43年前的《台灣關係法》，強調美國將與台灣站在一起。江口克彥卻認為，不應該對《台灣關係法》抱持過高期望，因為這僅是美國的國內法，而非國際條約，雖然未來台灣與美國或日本之間的合作必將超越《台灣關係法》，但要歐洲等其他地區效法美日挺台，仍具相當的不確定性。

江口克彥表示，事實上，對於日本政府而言，裴洛西訪日的意義不大，岸田文雄只是對裴洛西發表有關維持現狀的評論而已，但中國此次軍演模式卻能理解為「往後侵台的模擬行動」。他呼籲，日本、台灣與美國應該從共軍演習模式中，謹慎思考應對之道，甚至必須考慮「最壞的情況」，例如萬一台灣被攻占，能從事的「地下活動」或組成流亡政府等都得開始思考。

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