生日趴變調！11歲女童水上樂園失蹤　1小時後「離奇身亡」死因不明

▲英國一名11歲女童到水上樂園參加生日趴，卻離奇死亡。圖為樂園宣傳照，非文中當事人。（圖／翻攝自「Liquid Leisure」水上樂園官網）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國一名11歲女童6日和一群朋友到伯克郡溫莎（Windsor）的水上樂園參加生日派對，結果下午3點多女童莫名失蹤，救生員懷疑女童溺水，雖然立刻報警，但最終仍花了1個多小時才找到人，工作人員甚至和現場遊客徵求潛水護目鏡。外媒報導，女童不治身亡，且死因不明，當局已經展開調查。

根據英國《每日郵報》、天空新聞報導，泰晤士河谷警方（Thames Valley Police）6日下午3時55分接獲報案稱，一名11歲女童在「Liquid Leisure」水上樂園失蹤。一位帶著孩子的母親表示，有人看到小女孩潛入水中，再也沒有浮出水面，幾名市民和救生員們立刻進行下水救援，「但沒有人找到她。」

▲水上樂園占地廣闊，還附有餐廳酒吧等設施。（圖／翻攝自「Liquid Leisure」水上樂園官網）

這名媽媽表示，溺水女童和她的一群朋友來水上樂園一起幫某個女孩慶生，「我的女兒也有在生日派對上發言。」發生意外後，現場遊客被要求一起在海灘上呼喊女童的名字，以防她自行從水裡上岸後迷路，但大概30分鐘之後，遊客就被要求撤離，「救護車和消防人員趕到，現場出動一架警用直升機、一架救護直升機和一艘搜救船。」

另一名目擊者向媒體透露，工作人員還向遊客們徵求潛水護目鏡，以便他們在水下搜索。不過，報案後1個多小時，警方終於在下午5點10分左右尋獲女童，令人遺憾的是，女童送醫後仍不治身亡，死亡原因不明，也尚未進行正式的身分鑑定，但已先行通知家屬。

地區警察指揮官Michael Greenwood表示，「我們正針對此事進行初期調查，以掌握完整情況。對所有相關人員而言，這都是依件令人極度痛苦與不安的事件。」據報導，水上樂園距離倫敦市中心約32公里，離倫敦希斯洛機場則只有10分鐘車程。

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