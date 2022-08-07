美軍「導彈測量船」來了！5天路徑直朝台灣　最新位置曝光

▲美國海軍導彈測量船「霍華德洛倫岑號」（Howard O. Lorenzen）7日現身沖繩附近海域。（圖／翻攝自推特／SCS Probing Initiative）

記者詹雅婷／綜合報導

共軍7日宣布繼續對台灣實戰演訓。依據「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）稍早發布的最新消息，美國海軍導彈測量船「霍華德洛倫岑號」（Howard O. Lorenzen）在8月3日從日本橫須賀港出發後，7日已經來到沖繩附近海域，推測進入偵察陣位。

依據SCSPI公布的5天路徑圖，可見霍華德洛倫岑號3日至7日一路朝西南方向前進，靠近台灣。

SCSPI表示，霍華德洛倫岑號搭載的CJR雷達系統主要包括兩部大型S、X波段相控陣雷達，具備廣域搜索、目標捕獲、識別、多目標處理與精確監視能力。

USNS Howard O. Lorenzen (T-AGM-25), the latest vessel of the Military Sealift Command’s three-missile-range instrumentation ships, departed from Yokosuka in haste on August 3rd, operates around Okinawa Island on August 7th. ( Pic Source: Naval Technology ) #Pelosi #Taiwan pic.twitter.com/8XpVywxGZ5 — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) August 7, 2022

中國解放軍4日起在台灣周邊海域進行軍事演習，官媒7日更宣布繼續對台灣實戰演訓，重點檢驗聯合火力對地打擊和遠距離空中打擊能力。路透社稍早消息指出，多艘共艦7日上午數度進逼中線，台灣海軍近距離監控動向，雙方大約各有10艘軍艦停留在中線附近。

我國防部7日則表示，上午持續偵獲多批中共機、艦及無人機，在台海周邊活動，進行海空聯合演習，模擬對台灣本島及我海上艦船實施攻擊，期間亦運用無人機侵擾我外島地區。