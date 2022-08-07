民宅燒成火海！義消衝火場見「這一幕」崩潰　10罹難者全是家人

記者詹雅婷／綜合報導

美國賓州一棟民宅5日發生火災，火勢迅速蔓延，最終奪走3名孩童、7名成年人的性命。這起悲劇對趕來救火的義消貝克（Harold Baker）來說，心情更加複雜且震驚錯愕，因為快抵達火災現場的那一刻才發現失火地點正是家人的住處，10名死者全是他的親人，包括兒女及孫兒。

▲美國賓州5日一棟民宅發生火災。（圖／達志影像／美聯社，下同）

綜合美聯社、BBC等外媒報導，這場大火發生於5日凌晨2時30分左右，消防員獲報趕到現場救火，但火勢太過猛烈，儘管試著從房子後方進入火場救人，但最終仍受阻於烈焰與高溫。當局正針對這起火警展開刑事調查，已知死亡的孩童年齡分別是5歲、6歲與7歲，最年長的死者為79歲。

最早趕到現場的57歲義消貝克（Harold Baker）坦言，其實起初收到的火災地址是周邊住家，但隨著消防車接近火場，立刻察覺失火地點就是他家人的住所，「當我們一拐彎，順著街道往前看，我馬上就知道是哪一間房子」，但當時現場早已燒成火海，儘管他抓起消防水帶朝火上澆水，不顧安危想進入火場並呼喚兒子，「但我們卻進不去」。

在場的消防隊長也意識到此事，由其他消防員護送貝克返回消防站。貝克進一步透露，10名命喪火場的罹難者全是他的親人，包括兒子、女兒、岳父、姊夫、嫂嫂、3個孫子以及2名親戚。當時總計有14人住在屋內，一人出去送報紙，另外3人幸運逃出。