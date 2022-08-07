拜登拉攏抗中！美官員：太平洋島國團結列優先事項　9月召開峰會

▲美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）7日在索羅門群島表示，美國總統拜登把與太平洋島國建立穩固關係視為優先事項，在區域地緣政治緊張情勢不斷加劇之際，凸顯此次出訪的重要性。另方面，拜登也將於9月在白宮接待太平洋島國領導人召開峰會，拉攏抗中。

綜合路透等外媒報導，雪蔓在索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）的二戰紀念活動上，譴責部分政府試圖破壞以規則為基礎的國際秩序。儘管她並未明確說出批評的是哪些政府，但已知在該區域內，美中之間的緊張關係一直在加劇。

雪蔓透露，拜登從一開始就把太平洋島國的團結，視為任期內的優先事項，「部分領導人認為，若想要崛起就必須削弱他人，還覺得脅迫、施壓、暴力手段能夠免受懲罰……世界上有些人似乎已經忘記（戰爭）的可怕教訓」。不過她並未明確點出任何領導人的名字。

雪蔓此次出訪率領美國代表團參加二戰重要戰役紀念活動，但隨著地緣戰略競爭加劇，美國今年已有多名高階官員出訪該地區。今年4月，索羅門群島與中國簽訂一項秘密安全協議，引發西方國家擔憂，評論家擔心中國可能藉此在南太平洋取得軍事據點，而這項協議很有可能成為美方此次到訪的議程重點之一。

雪蔓日前也證實，拜登將於9月在白宮接待太平洋島國領導人，不過具體日期尚未確定。分析指出，拜登此舉在尋求加強南太平洋聯盟，以對抗北京政府。