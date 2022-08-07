　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

半夜容易醒來？醫揭「7行為」讓你睡不好　睡前喝酒、吃太飽都中　

▲▼ 睡覺,失眠。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲吃太飽、喝太多酒都可能讓你半夜容易醒來。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者楊晏琳／綜合報導

總是半夜醒來、睡眠品質超差嗎？醫師指出，像睡前吃太飽、手機帶入臥室、開小夜燈讓房間太亮等7種行為，都會干擾睡眠。若要避免此情形，建議將「5不1要」記在心裡。

胸腔暨重症專科醫師黃軒分享7種可能使你半夜容易醒來的原因：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 你喝太多了

許多人以為睡前喝酒有助於入睡，但大多數情況下，酒後睡眠時間只是很淺層的睡眠階段；可能會因一點小聲音就被吵醒，也可能半夜起床去廁所大小便。黃軒表示，避免在睡前飲酒，是睡眠的好習慣。

2. 你的室溫不穩定

睡覺不能太熱，也不能太冷。室溫高於24度時，可能會睡到一半因溫度太熱或盜汗醒來；低於12度太冷，也可能使你半夜醒來，無法舒適地持續入睡。設定好自己房間的室溫，才能一夜好眠。

3. 你的睡眠暫停呼吸

有些人在睡眠中會反覆出現呼吸暫停，導致體內氧氣下降，吸不到氣，半夜便會驚慌、自然醒來吸更多氧氣。若有呼吸停止現象，記得去諮詢醫生進一步診治。

4. 你的房間太亮了

黃軒指出，夜深變暗睡覺、白天起床是對身體最自然、最好的睡眠。但現在人房間內及周邊，有太多燈光，有些人把窗簾拉上，但房內還是有夜燈，一直處於明亮的環境睡覺，也容易導致半夜醒來。

建議睡覺時應把臥室調暗，不要一直開著小燈入睡，可以買有下床走動才能自動亮起、之後馬上關按的小夜燈。

5. 手機常帶入臥室

將智慧型手機帶入臥室，既不關機又充電，是睡眠品質的隱形殺手。任何訊息或來電顯示，都可能半夜吵醒你。黃軒建議，手機可放在臥室外充電，避免手機閃爍迅號，干擾睡眠品質；並使用傳統鬧鐘代替智慧手機鬧鐘。

6. 你千萬不要吃到飽

晚餐吃到飽，躺下時容易感到消化不良，這就是為何一直提醒，最好別在睡前2小時內進食；黃軒建議，早餐／午餐可以多吃，但晚餐就得少吃。

7. 你的壓力很大

「日有所思、夜有所夢，這是真的。」黃軒表示，若白天上班壓力太大，半夜容易驚醒、睡不著，都可能是個人焦慮症常見症狀；若反覆半夜驚醒已嚴重影響工作或生活品質，應諮詢醫生，以消除壓力引發的過度焦慮症。

如何避免半夜容易醒來？黃軒提醒，應記得「5不1要」，不要喝太多酒、不要吃太飽、室溫不要太冷或太熱、室內不要太亮、不要讓手機陪你入睡。若身體如果有睡眠中止症候群，或精神焦慮過度的狀況，則建議去看醫生。

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
屏東輕航機墜毀「父子成焦屍」！　去年也釀2死
「雄二反艦飛彈」待命追瞄共軍！　上彈畫面曝光
阿嬌4個月「瘦回巔峰」對比照太驚人！　嗨PO露背辣照
美國印度將聯合軍演！　距離爭議邊界不到100公里
霹靂小組追要犯中槍癱瘓！女友離開　遇到她生下龍鳳胎
「偏藍偏紅的快清醒」遭6000留言出征　黃暐瀚再發聲
輔導長一句「沒救了！」二兵暴怒衝上去揍人　下場慘曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

半夜容易醒來？醫揭「7行為」讓你睡不好　睡前喝酒、吃太飽都中　

鎖定不老玩家！高鐵推優惠　55歲↑送飯店抵用金「越老折扣越多」

今「立秋」！7禁忌一次看　吃1東西就開運

幾個月來首見！BA.5將從北市擴散　沈政男點名這族群注意

韓網美「透視穿搭」毀了情侶恩愛！　他：不懂女友為何反應這麼大

今「立秋」！颱風最快明生成　影響曝光

擁抱、接吻都找理由躲開！「迴避型戀人」認為自己「不配得到愛」

貨車上驚見熱褲妹「爆汗收垃圾」！同行狂讚偉大　釣出本尊回應了

日本星巴克恐怖甜點「超像福壽螺卵」！台、日網友崩潰：快吐了

女學生過斑馬線被禮讓「90度鞠躬」！他讚：交通有希望　秒遭嗆爆

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

駕駛逆向不讓道還怒瞪！　眼尖騎士：瑪莎拉蒂貨車？

尖叫聲！具俊曄挺五堅情　小巨蛋合體舞台超嗨der

Krystal驚喜應援Jessica：我想妳　她一秒爆哭..認「剛到中國時很害怕」

聰明狗掙脫背帶不用10秒　驕傲離開！網笑：老司機

半夜容易醒來？醫揭「7行為」讓你睡不好　睡前喝酒、吃太飽都中　

鎖定不老玩家！高鐵推優惠　55歲↑送飯店抵用金「越老折扣越多」

今「立秋」！7禁忌一次看　吃1東西就開運

幾個月來首見！BA.5將從北市擴散　沈政男點名這族群注意

韓網美「透視穿搭」毀了情侶恩愛！　他：不懂女友為何反應這麼大

今「立秋」！颱風最快明生成　影響曝光

擁抱、接吻都找理由躲開！「迴避型戀人」認為自己「不配得到愛」

貨車上驚見熱褲妹「爆汗收垃圾」！同行狂讚偉大　釣出本尊回應了

日本星巴克恐怖甜點「超像福壽螺卵」！台、日網友崩潰：快吐了

女學生過斑馬線被禮讓「90度鞠躬」！他讚：交通有希望　秒遭嗆爆

屏東父子駕輕航機墜毀雙亡　去年也釀2死！檢、飛安會今查原因

張育成驚奇大聯盟登板台灣第13人　林子偉後二刀流再現

蕭淑慎坐牢15個月「洗澡被看光羞辱」！　上廁所遭霸凌：全部腳伸出來

半夜容易醒來？醫揭「7行為」讓你睡不好　睡前喝酒、吃太飽都中　

槍戰癱瘓！「輪椅特警」收到這父親節禮物　一家四口幸福合照曝

共軍飛彈穿越台北上空　他嘆：蔡英文已讓台灣主權消失

投資詐騙囂張盜用女主播名義！　林佑之怒揭真相「我沒賠40萬」

張育成大聯盟初登板！二刀流開轟後挨轟　投魔球64公里

詹皓晴組合挺進女雙冠軍戰　熬過「超級搶10」拍落第2種子

美國印度將聯合軍演　距離中印爭議邊界不到100公里

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

生活熱門新聞

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

貨車上驚見熱褲妹爆汗收垃圾！本尊回應了

中元普度「10種食物」別拜！命理師揭原因

女學生過馬路被禮讓90度鞠躬　他讚交通有希望

今「立秋」！颱風最快明生成　影響曝光

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

「男友165cm」比自己矮　閨蜜搖頭：凸顯妳沒行情

日本星巴克甜點「超像福壽螺卵」　網全崩潰

8月運：白羊大豐收、天秤健康亮燈

韓網美辣穿搭毀情侶恩愛！　他：女友為何反應這麼大

餐桌上什麼行為沒禮貌？　眾喊1動作：想翻白眼

BA.5將從北市擴散　沈政男點名這族群注意

「立秋」節氣4生肖財運旺

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

白宮：中國台海軍演「挑釁不負責任」

貨車上驚見熱褲妹爆汗收垃圾！本尊回應了

即／中共3架無人機闖金門！國軍信號彈示警

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

阿嬌4個月「瘦回巔峰」嗨PO露背辣照

野生「本土劇夫妻檔」現蹤電影院！

中元普度「10種食物」別拜！命理師揭原因

美國若沒做這動作　他：台海熱戰機率極低

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

女學生過馬路被禮讓90度鞠躬　他讚交通有希望

輔導長一句「沒救了」　二兵氣到動手揍人

更多

最夯影音

更多
八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草
王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面