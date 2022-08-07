半夜容易醒來？醫揭「7行為」讓你睡不好　睡前喝酒、吃太飽都中　

▲吃太飽、喝太多酒都可能讓你半夜容易醒來。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者楊晏琳／綜合報導

總是半夜醒來、睡眠品質超差嗎？醫師指出，像睡前吃太飽、手機帶入臥室、開小夜燈讓房間太亮等7種行為，都會干擾睡眠。若要避免此情形，建議將「5不1要」記在心裡。

胸腔暨重症專科醫師黃軒分享7種可能使你半夜容易醒來的原因：

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1. 你喝太多了

許多人以為睡前喝酒有助於入睡，但大多數情況下，酒後睡眠時間只是很淺層的睡眠階段；可能會因一點小聲音就被吵醒，也可能半夜起床去廁所大小便。黃軒表示，避免在睡前飲酒，是睡眠的好習慣。

2. 你的室溫不穩定

睡覺不能太熱，也不能太冷。室溫高於24度時，可能會睡到一半因溫度太熱或盜汗醒來；低於12度太冷，也可能使你半夜醒來，無法舒適地持續入睡。設定好自己房間的室溫，才能一夜好眠。

3. 你的睡眠暫停呼吸

有些人在睡眠中會反覆出現呼吸暫停，導致體內氧氣下降，吸不到氣，半夜便會驚慌、自然醒來吸更多氧氣。若有呼吸停止現象，記得去諮詢醫生進一步診治。

4. 你的房間太亮了

黃軒指出，夜深變暗睡覺、白天起床是對身體最自然、最好的睡眠。但現在人房間內及周邊，有太多燈光，有些人把窗簾拉上，但房內還是有夜燈，一直處於明亮的環境睡覺，也容易導致半夜醒來。

建議睡覺時應把臥室調暗，不要一直開著小燈入睡，可以買有下床走動才能自動亮起、之後馬上關按的小夜燈。

5. 手機常帶入臥室

將智慧型手機帶入臥室，既不關機又充電，是睡眠品質的隱形殺手。任何訊息或來電顯示，都可能半夜吵醒你。黃軒建議，手機可放在臥室外充電，避免手機閃爍迅號，干擾睡眠品質；並使用傳統鬧鐘代替智慧手機鬧鐘。

6. 你千萬不要吃到飽

晚餐吃到飽，躺下時容易感到消化不良，這就是為何一直提醒，最好別在睡前2小時內進食；黃軒建議，早餐／午餐可以多吃，但晚餐就得少吃。

7. 你的壓力很大

「日有所思、夜有所夢，這是真的。」黃軒表示，若白天上班壓力太大，半夜容易驚醒、睡不著，都可能是個人焦慮症常見症狀；若反覆半夜驚醒已嚴重影響工作或生活品質，應諮詢醫生，以消除壓力引發的過度焦慮症。

如何避免半夜容易醒來？黃軒提醒，應記得「5不1要」，不要喝太多酒、不要吃太飽、室溫不要太冷或太熱、室內不要太亮、不要讓手機陪你入睡。若身體如果有睡眠中止症候群，或精神焦慮過度的狀況，則建議去看醫生。