　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台海緊張東協示警　王毅出席會議晚宴突離場

▲大陸國務委員兼外長王毅。（圖／路透）

▲大陸國務委員兼外長王毅。（圖／路透）

文／中央社金邊4日綜合外電報導

東南亞國家協會（ASEAN）成員國今天示警，台海局勢恐導致強國之間的誤判以及「嚴重對抗」。而中國外長王毅在東協高層會議的晚宴開始前突然離場，凸顯了局勢緊繃。

路透社報導，這場東協會議晚宴的與會者包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外相林芳正等多國外長，以及東協高階外交官。

王毅今天走進晚宴會場時向媒體揮了揮手，接著又走出會場，且未說明原因。現場兩名工作人員告訴路透社，有人目擊王毅乘車離開。

王毅與布林肯在柬埔寨首都金邊彼此拒絕會面，原定與林芳正會晤的行程也取消，因為中國不滿日本同七大工業國集團（G7）發布聲明，呼籲和平解決台海緊張情勢。

東協這次會議因美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本週訪問台灣後的發展蒙上陰影。中國今天對台灣附近派出軍機和發射飛彈，凸顯中國對裴洛西訪台的不滿。

東協示警台海緊張可能導致「公開衝突和無法預料的後果」，並在聲明中表示，「東協準備好扮演促進各方和平對話的建設性角色」。

外長們預計明天將出席東亞峰會和東協區域論壇的圓桌全體會議，預料台灣局勢將主導明天的會談。

 

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
飛彈疑「越台灣上空」落入日本EEZ！　日官方怒發聲了
快訊／台南嚴重意外！20噸吊車翻覆　駕駛慘壓命危
日首相會見裴洛西！岸田文雄：維持台海和平　日美將緊密合作
快訊／無視軍演！台股開盤大漲近200點　台積電守穩500元
共軍實彈穿台疑是「東風15B」　專家2原因突破盲點
快訊／照片曝光！北捷大直站列車傳焦味　緊急疏散150人
快訊／北捷車廂冒煙傳出焦味！　緊急疏散旅客
中國大使「再教育台灣人」說惹議 　國際輿論抨擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台海局勢升級沒好處！　布林肯：希望中國不要藉此製造危機

「聽到貓叫」68歲老翁驚醒救一命　化解2歹徒持槍入室搶劫危機

飛彈疑「越台灣上空」落入日本EEZ！岸田文雄、岸信夫強烈譴責

瑞士媒體專訪黃偉峰：盼瑞士表態支持民主前線台灣

日首相岸田文雄：為維持台海和平穩定　日美將緊密合作

紐時：共軍演習射飛彈警告台美日　恐造成反效果

中國大使「再教育台灣人」說惹議 　國際輿論抨擊

台海緊張東協示警　王毅出席會議晚宴突離場

英外委會主席：應捍衛台灣與民主政體互動的權利

美國猴痘破6600例　宣布進入公衛緊急事件

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

福建平潭解放軍直升機群掠空

台海局勢升級沒好處！　布林肯：希望中國不要藉此製造危機

「聽到貓叫」68歲老翁驚醒救一命　化解2歹徒持槍入室搶劫危機

飛彈疑「越台灣上空」落入日本EEZ！岸田文雄、岸信夫強烈譴責

瑞士媒體專訪黃偉峰：盼瑞士表態支持民主前線台灣

日首相岸田文雄：為維持台海和平穩定　日美將緊密合作

紐時：共軍演習射飛彈警告台美日　恐造成反效果

中國大使「再教育台灣人」說惹議 　國際輿論抨擊

台海緊張東協示警　王毅出席會議晚宴突離場

英外委會主席：應捍衛台灣與民主政體互動的權利

美國猴痘破6600例　宣布進入公衛緊急事件

共軍7區軍演困台！江啟臣向蔡英文喊話：我們準備好了嗎？

台海局勢升級沒好處！　布林肯：希望中國不要藉此製造危機

詹皇可續約首日就見湖人高層　可能簽1+1合約等兒子進NBA

不斷更新／國防部、外交部網站連2晚癱瘓　4天攻防戰一次看

快訊／台南嚴重意外！「20噸吊車翻覆」　駕駛慘遭重壓無生命跡象

「聽到貓叫」68歲老翁驚醒救一命　化解2歹徒持槍入室搶劫危機

警用電腦全台癱瘓2.5小時傳遭駭　警政署：網路設備故障

颱風都挑父親節來？氣象局揭統計數據　今年「再巧遇」可能性曝

飛彈疑「越台灣上空」落入日本EEZ！岸田文雄、岸信夫強烈譴責

MINI新一代JCW小鋼砲南歐測試中　2.0渦輪動力將再提升

《營業中2》傳林莎變班底！　「出餐穩+有廚師證照」：又美又有料

國際熱門新聞

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

裴洛西讚嘆最愛韓國！「午宴菜單」曝光

中國大使「再教育台灣人」說惹議 　國際輿論抨擊

裴洛西訪韓無禮賓人員接機！韓外交部：正常

白宮譴責共軍軍演行動挑釁　不接受北京建立新現狀

日譴責共軍飛彈飛入專屬經濟區！中國回擊

寺廟熬粥竟變煮人肉！癲癇男墜鍋狂煮40秒喪命

東協：台海緊張恐致大國誤判後果難料

台海緊張東協示警　王毅出席會議晚宴突離場

美P-8A直衝共軍演習空域　網讚：美軍最猛

中國軍演曝1大問題　CNN：別忘南海爭議

他「精力旺盛」每天勃起100次　女友超困擾

中共封台軍演　美參院兩黨外交領袖批改變現狀

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

快訊／國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了

2寶媽塞奶「請尪幫忙吸」　急診醫掀衣一看不忍

接到電話「小孩掉下來了」　女童母哭著衝回家

政府花9400萬找裴洛西！四叉貓找到人

共軍4飛彈飛越台灣警報沒響原因曝　一射出就被我軍算出高度落點

穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首穿台島」

安以軒尪被正式起訴！　罪狀激似洗米華

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面