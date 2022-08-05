英外委會主席：應捍衛台灣與民主政體互動的權利

▲美國眾院議長裴洛西（右）、外交部長吳釗燮（左）。（圖／外交部）



文／中央社記者陳韻聿倫敦4日專電

美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，中共文攻武嚇並舉行軍演。英國國會外交委員會主席圖根哈特今天表示，應捍衛台灣與其他民主政體互動的權利。

隸屬在野工黨的影子外交副大臣韋斯特則說，台灣遭遇的侵略性與威嚇行為令人無法接受。

裴洛西（Nancy Pelosi）2至3日率國會代表團訪台，共軍4日起在台灣周邊多處演訓，期間並發射數枚飛彈。英、美等七大工業國集團（G7）成員國外長3日發布聯合聲明，關切中共的威嚇行動，並兩次提及對台海和平穩定的承諾。

聲明強調以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無正當性。各國議員在國際間旅行、訪問符合常規和慣例；中共推升局勢的回應恐導致區域更加緊張和不穩定。

圖根哈特（Tom Tugendhat）今天分享該聲明並推文表示，英國應捍衛台灣與其他民主政體互動的權利。

韋斯特（Catherine West）則指出，國會議員有權自由履行職務、免於恐懼和平穩定遭危害。中國領導層的對台舉措務必要降溫。

國會上議院前議長德蘇莎女爵（Baroness D’Souza）接受中央社採訪時說，針對台灣遭遇軍事侵略的風險，英國應詳加思考、研擬如何應對；至於該採取什麼具體行動，英國有必要尊重台灣方面的意見、甚至接受引導。

德蘇莎曾在2014年率團訪問台灣、是歷來首位訪台的英國上議院議長。她今年3月曾在上議院發起主題為「支持台灣民主」（Support Democracy in Taiwan）的質詢。

她受訪時指出，北京高調的軍事動作可能意在警告台灣和盟友勿傷害中國利益，也可能連帶測試、驗證未來攻打台灣的理想劇本，但無論如何，向西方秀肌肉之餘，中方目前應不至於刻意將局勢推升到戰爭層次。

不過，儘管整體而言，台灣的國際形象良好，英國及盟友也關心台灣的處境，德蘇莎認為，各國目前仍在觀望、不急於涉入，企圖先理解中國國家主席習近平會滿足於軍事威攝、秀肌肉，或是將更進一步？若更進一步，中方不排除將遭遇來自西方的軍事回應，而這應該不是北京現在想要的。

至於英國是否該在台灣遭遇軍事侵略時作出武裝回應，德蘇莎說，她個人的答案是：「是」，畢竟英國多年來主張應維護台灣享有自由民主的權利。

不過，德蘇莎提到，若終極目標是讓台海衝突情勢降溫，政治手段大概是唯一選項，而不是讓軍艦駛向台灣海峽或南海。她研判英國將樂於參與、協助各項政治談判周旋。

另一方面，儘管國會多次就此質詢官員，英國政府從未明確表達是否將對台海衝突作出軍事回應。德蘇莎透露，雖然政府官員在特定議題多避免給予承諾，實際上，「幕後的討論可能是如火如荼」。