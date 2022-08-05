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白宮譴責共軍軍演行動挑釁　不接受北京建立新現狀

▲▼五角大廈發言人柯比（John Kirby）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮發言人柯比（John Kirby）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓4日專電

共軍在台灣周遭海域發射飛彈，白宮國安會戰略溝通協調官柯比譴責北京的「不負責任行為」，也批評北京試圖藉由美國眾院議長裴洛西訪台建立新現狀以獲得新常態，美國與全世界都不會接受。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）台北時間2日訪台後，共軍宣布，自台北時間4日中午12時起至7日中午12時止，在台灣東西南北周邊共6處海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

國防部指出，共軍共向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈。

對於共軍發射飛彈的行為，柯比（John Kirby）今天譴責「這些不負責任的行為」，與維護台海與區域和平穩定的長期目標背道而馳。

柯比在白宮例行簡報中批評中國反應過度，以裴洛西訪台為藉口，在台灣海峽與周邊增加挑釁性軍事活動，實際上是試圖「建立新現狀以獲得新常態」，美方不會接受新現狀，世界也不會接受。

他預期未來數天，中國會持續採取行動，美國已經做好準備面對北京的選擇。柯比重申，美方不尋求也不樂見危機發生，但也會持續依循國際法在西太平洋海域與空域活動，並持續支持台灣，捍衛自由開放印太區域。

柯比並指出，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已經指示美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）戰鬥群繼續駐防在該區域監控局勢。未來數週，美方也將通過台灣海峽進行標準空域與海域過境，符合長期以來捍衛海洋自由與國際法行動。

他表示，美方還將採取進一步措施，展現對包括日本在內的區域盟友安全的承諾。北京的行動令北京、美方與全球各地合作夥伴感到擔憂。

英、美、法、德國以及加拿大、義大利、日本在內七大工業國集團（G7）國家的外交部長與歐盟外交與安全政策高級代表昨天發出聲明，重申將致力維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與其他區域的和平穩定。

東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國柬埔寨呼籲各方緩解台海緊張情勢，東協外長也透過聲明警告，國際和區域動盪加劇恐導致「大國之間的誤判、嚴重對抗、公開衝突和無法預料的後果」。

柯比批評北京的挑釁行為是一次重大升級，是其改變現狀的長期作法。中國軍機在過去2年飛越海峽中線的次數增加一倍以上，北京也尋求對台灣的經濟脅迫、政治干預與網路攻擊，這些行為都侵蝕兩岸現狀。

華爾街日報（Wall Street Journal）今天報導，美國政府推遲一場空軍義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈的例行性試射，以防與北京的緊張局勢升溫。

柯比也證實這項傳聞指出，緊張局勢升高不符合美方、台灣與區域利益，因此決定將這項試射計畫推遲至不久將來，因為中國正在台灣附近進行破壞穩定的軍事演習時，美方透過減少誤判與誤解的風險，展示負責任的核武大國行為。

 

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