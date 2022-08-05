台大碩畢生「這科系最糞」　狂吐8理由：工作嚇死、薪水笑死

▲台大動科系以「乳牛、豬、家禽、伴侶動物、實驗動物」為課程主軸。（圖／台大動科系官網）



實習記者蘇郁晴／綜合報導

不久前有網友以「小孩讀什麼科系你會阻止」為題發文，話題在網上引發熱烈討論。近日，有位台大碩士畢業生點名，「動物科學系」才是最糞的科系，除了列出列出各項不利因素，更分享慘痛的自身經歷，該生坦言「動科系畢業生的工作，真的工作內容嚇死人，薪水笑死人。」

該台大生在PTT論壇上發文直指，「選最糞的系？當然是動物科學（畜產）系啊」，並表示動科系除了真的會摸到糞便以外，還有許多不推薦的理由，包括「台灣的市場太小了，畜產業的發展有人口上的需求和動物飼養頭數作為基底，市場很淺碟」、「所有原物料都要進口，飼養成本高於國外，也容易受到原物料期貨變動影響市場」、「政府幾乎不開放新設立的牧場登記，只能租或買現有的牧場，沒拿個幾千萬出來不用想了。」

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在文中，原PO也提及了該科系畢業後會面臨，起薪低、不支持畜產業的政策和重視裙帶關係等不利因素，並透露和他同校同系的人中，現在僅2成左右從事相關產業。

此外，他坦承自己現年35歲，直到換了第三份工作，才開始有存款，前兩份工作加起來一共五年，但因工作性質完全沒存到錢；相反地，那些同樣是台大畢業、不同科系的朋友們，卻早已在開高級車和買房置產，讓他感到相當無奈。他也在文末打趣道，「動科系教職員停車場80%都是Toyota，當初我要是早點懂車就知道不妙了。」

該文有不少網友在底下留言分享看法，「動物系沒愛真的不要」、「沒走巿場的，早就轉生技了，是說最後都去當業務」、「加工的很多去食品廠 ，純作生產的就拼高普考」、「所以沒當公務員，或回去開家裡畜牧場的，就是轉業」、「拼不過學長姐沒有家產的，不離開業界是要餓死？」