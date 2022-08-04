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快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

▲▼共軍實彈射擊軍演，日本防衛省：4枚飛彈經過台灣上空。（圖／翻攝日本防衛省）

▲日本防衛省表示，有4枚飛彈經過台灣上空。（圖／翻攝日本防衛省）

記者鄒鎮宇／綜合報導

解放軍已於4日下午約1時56分，向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。對此，日本防衛省表示，中國有5枚彈道導彈落在日本專屬經濟區（EEZ），其中4枚飛過台灣本島上空，並公布飛彈軌跡圖。

據《日本放送協會》（NHK）報導，日本防衛省表示，中國4日下午3時至4時發射的導彈中，有5枚落在沖繩縣波照間島西南的日本專屬經濟區（EEZ），另外一枚落在日本專屬經濟區外，位於沖繩縣與那國島西北偏北的中國訓練區。

此外，防衛省表示，5枚飛彈中，有4枚經過台灣本島上空。

▲▼解放軍發射飛彈時沒有淨空周圍，因此有許多遊客目睹。（圖／翻攝微博）

▲解放軍發射飛彈時沒有淨空周圍，因此有許多遊客目睹。（圖／翻攝微博）

針對中國解放軍發射的5枚彈道導彈落在日本專屬經濟區（EEZ）一事，日本防衛大臣岸信夫表示，中國的行動已涉及安全和國家安全的嚴重問題，予以強烈譴責，並透過外交渠道提出抗議。

防衛省新聞標註中國發射9枚導彈的時間及位置：

① 14時56分左右，從福建沿海起飛，飛行約350公里。
② 14時56分左右，從中國內陸發射，飛行約700公里。
③ 15時14分左右，導彈從中國內陸發射，飛行約550公里。
④ 15時57分左右，從浙江沿海發射，飛行約350公里。
⑤ 15時57分左右，從浙江沿海發射，飛行約650公里。
⑥ 16時05分左右，從福建沿海起飛，飛行約500公里。
⑦ 16時05分左右，從福建沿海起飛，飛行約550公里。
⑧ 16時08分左右，從福建沿海起飛，飛行約500公里。
⑨ 16時08分左右，從福建沿海起飛，飛行約550公里。

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