快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日晚間從台灣飛抵南韓，4日晚間9時抵達日本東京橫田空軍基地。據《日經新聞》報導，裴洛西5日將拜會日本首相岸田文雄，預計除了美日關係之外，會針對台灣、北韓的動向做討論。

據《鳳凰網》報導，中國駐日大使孔鉉佑4日在東京舉行專場記者會表示，妥善處理台灣問題是中日恢復邦交的前提和基礎，台灣問題事關中日間基本信義，《中日聯合聲明》等四個政治文件對此有明確規定。「歷史上日本曾殖民統治台灣50年，給台灣同胞帶來深重災難。希望日方牢記歷史，恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作的鄭重承諾，慎重妥善處理有關問題。」

▲中國駐日大使孔鉉佑。（圖／翻攝 中國駐日大使館網站）



孔鉉佑表示，裴洛西在台灣問題上有政治圖謀和嚴重危害，且不顧中方反對堅持竄訪台灣，「我們敦促日方認清裴洛西訪台的嚴重危害性，恪守在中日聯合聲明等四個政治文件中的承諾，不要盲目追隨美國，不要再發表涉台錯誤言論，停止以任何方式向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號。」

此外，據《日本放送協會》（NHK）稍早報導，日本防衛省表示，中國4日下午3時至4時發射的導彈中，有5枚落在沖繩縣波照間島西南的日本專屬經濟區（EEZ）。

日本防衛大臣岸信夫表示，中國導彈進入日本專屬經濟區和日本附近海域設置的訓練區，此事攸關日本安全和人民安全，是嚴重的問題，「我們強烈譴責中國，已通過外交渠道提出抗議。防衛省和自衛隊將繼續盡一切努力收集、分析和監控信息」。

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