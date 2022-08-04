東加火山噴發「水蒸氣可填滿5.8萬泳池」 NASA：恐致地表溫度升高

記者葉睿涵／綜合報導

南太平洋島國東加附近海底火山今年1月15日發生大規模噴發，經證實是地球自有儀器記錄以來，大氣層內發生過最大的一次爆炸，而最新研究也顯示，這起海底火山爆發事件，將史上最大水量送到地球的對流層，水量超過5萬8000個奧林匹克標準泳池的容量，而它所產生的水蒸氣也將使地球表面溫度升高。

綜合美媒報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）2日指出，最新研究發現，今年1月發生的東加海底火山爆發事件，將大量的水氣送進了距離地球海平面12到53公里的對流層，而這些水蒸氣的水量，多到占了整個地球對流層總水量的10%，足以填滿5萬8000座奧運規格的游泳池。

▲NASA發現，東加火山爆發所產生的水蒸氣，水量多到可填滿5.8萬個泳池，並可能破壞臭氧層、導致地表溫度上升。（圖／翻攝自推特）

NASA的科學家也表示，這種水蒸氣會持續分佈於對流層長達數年，並可能導致地表溫度上升。在一般的情況下，火山噴發所造成的水蒸氣需要2到3年才能消散，但科學家指出，由於東加火山噴射的水蒸氣過多，因此他們預計，這些水可能需要5至10年才能完全蒸發。

除了對全球平均溫度產生影響外，對流層中額外的水蒸氣也可能導致化學反應，暫時導致地球保護性臭氧的消耗。不過幸運的是，科學家認為這些現象是暫時的，且影響規模並不大，不足以使地球更加暖化。