東協：台海緊張恐造成大國誤判「後果無法預料」

▲東協輪值主席國柬埔寨敦促各方緩解台海議題的緊張局勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

東南亞國家協會（ASEAN）4日警告，台灣海峽緊張局勢所引發的動盪，可能造成大國之間的誤判、嚴重對抗、公開衝突以及無法預料的後果。

綜合路透、衛報報導，東協10國外長本週在柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）舉行會議，包括美中在內等國家的高階官員也有參加，但在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出訪台灣後，如今台海的緊張情勢也讓此次東協會議蒙上一層陰影。

東協輪值主席國柬埔寨敦促各方緩解台海議題的緊張局勢後，東協10國外長透過聯合聲明表示，對國際區域動盪感到擔憂，特別是在與東盟周邊鄰近的地區，這可能會破壞該地區的穩定，「最終恐怕導致大國之間的誤判、嚴重對抗、公開衝突以及無法預料的後果，呼籲最大限度的克制，不要採取挑釁行為」。

東協也表示，東協隨時準備好在促進各方和平對話方面發揮建設性作用。

報導分析，東南亞多國在處理與美國、中國的關係時，通常傾向謹慎行事，惟恐激怒任何一個大國。儘管包括柬埔寨在內的部分東協成員國與北京政府關係密切，但部分成員國對中國日益強硬的態度感到擔憂，例如南海議題等。東協10國包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國以及越南。

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