姊妹花一起拍MV遭暴徒性侵　8女模泣訴恐怖過程警狂捕120人到案

▲南非發生8女模拍MV遭性侵事件，暴行引發當地民眾上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

南非近來發生一群暴徒闖入MV拍攝現場，現場8名女模慘遭性侵的誇張事件，目前警方逮捕人數已累計120多人，受害女子年齡為19歲至37歲女子，每人在受害期間都慘遭性侵多達10次以上。

事件上月28日發生在約翰尼斯堡(Johannesburg)西北部城市克魯格斯多普(Krugersdorp)附近一處廢棄礦場，拍攝團隊約22人在當地拍攝MV時，突然遭多名蒙面男子闖入現場，手持武器朝天空開槍，威脅要取他們的性命。

19歲受害女子諾博西諾(Nombosino)表示，當時她與21歲姊姊在模特兒經紀公司安排下，答應以一天南非幣300元（約台幣536元）的酬勞拍攝MV，沒想到因此陷入險境，「他們命令我們每個人趴下，搶走手機、相機和衣服，檢查時還侵犯下體，其中1名男子強迫我上車，我被性侵完後出血，第2個男人還是繼續性侵」。

諾博西諾表示，她回到車上與姊姊相聚，姊姊當時試圖保護她，卻被另外2名男子粗暴拖下車性侵。另外一名受害者也表示，她在樹上成功躲了1個小時，可是最後仍被發現，遭男子拖回現場後與其他女性一同被性侵。據了解，22名受害者除了身體遭到虐待，身上手機、珠寶等財物也被搶，損失金額高達英鎊7.5萬元（約台幣273萬元）。

80名被告本周一全數出庭受審，引發當地上百名民眾上街抗議。目前被警方所逮捕的嫌犯人數已高達120人，不過其中大多數人不一定有參與性侵案，而是可能相關人士被帶回問話與進行DNA檢測，希望能找到更多涉案凶嫌，主要參與暴行的10多名非法礦工，其中3人因為拒捕遭到槍殺，其餘被告則因持有武器、非法採礦、非法移民、謀殺未遂等罪於周三再次出庭。