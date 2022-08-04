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台灣有領空？中國「鎖台軍演」曝1大問題　CNN：別忘南海爭議

▲▼中台關係,中國,台灣,軍演,兩岸。（圖／路透）

▲國防部數據指出，光是3日就有27架共機進入台灣防空識別區。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西旋風訪台引發中國大陸不滿，我國防部數據指出，光是3日就有27架共機進入台灣防空識別區；交通部數據則顯示，其中22架越過了海峽中線，這是近兩年來最高紀錄。中國解放軍自4日開始對台灣周圍7區海、空域進行軍演，從北京的角度來看，台灣的領空本質上就是中國的領空；CNN指出，從南海經驗來看，中國可能會無視國際法準則。

根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）規定，一個國家的國界是從海岸線向外延伸12海里（22.2 公里）；《國際民用航空公約》（Convention on International Civil Aviation）則稱上述區域為該國領空，未經地主國允許，政府和軍用飛機不得飛越另一國的領空。

▲▼解放軍預計軍演範圍。（圖／林宜潔製作）

CNN指出，中國於1982年12月10日簽署了《聯合國海洋法公約》並在1996年獲得批准；台灣並非簽署國。由於台灣的爭議性地位，導致這個問題很難有明確的答案。不過，新加坡國立大學院資深訪問研究員的唐安竹（Drew Thompson）表示，世界上大部分的國家都把台灣當作一個獨立的國家，出於這個理由，台灣應該被視為擁有自己的領空，「根據這個原則，我們或許該認定（台灣）適用國際法。」

事實上，中國的商業航空公司也尊重台灣領空規範；然而北京當局卻稱，由於台灣是中國的主權領土，中國軍機飛進台灣領空不需要得到任何許可，從北京的角度來看，台灣的領空本質上就是中國的領空。

▲▼ 美國印太司令20日表示，中國在南海建立的人造島已至少3座完全軍事化。圖為南海珊瑚礁上的一座人造島，島上有多層樓的建築物。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國在南海建立的人造島已至少3座完全軍事化。圖為南海珊瑚礁上的一座人造島。（圖／達志影像／美聯社）

唐安竹強調，中國派軍機飛越台灣是違反國際法的，但國際法也相當脆弱，每個國家都可以對其做出解釋，決定他們是否要遵守或執行，「數十年來，各界都已看見中國無視國際法準則，尤其是在南海地區。」國際法庭2016年拒絕了中國的主權主張，北京當局仍繼續在南海多個島嶼上建立軍事設施。

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