▲乾爹過世留下15億遺產，退休師一聽能繼承嗨了，結局超展開。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名葉姓男子因緣際會在臉書上結識一名自稱是阿拉伯聯合大公國銀行的經理，對方告知葉男的乾爹過世之後，留下一筆折合新台幣約15億的鉅額財產，而葉男剛好是其順位的繼承者，只要支付律師費及代辦費等，即可得到這筆財產。葉男一聽嗨了，在查看相關郵件後，急忙跑去銀行支付手續費，直到在匯款中遇到行員及警方及時攔阻，才戳破這美好的泡泡。

苓雅分局民權路派出所2日接獲銀行行員來電，指有民眾疑似遭人詐騙，在員警詳細詢問下，葉男表示，該名銀行經理介紹一名律師，律師告知他，其乾爹於杜拜有一筆5025萬美元（折合台幣約15億）的遺產，而他就是順位繼承者，只要支付律師費及代辦費等，即可繼承遺產。

▲▼葉男查看幫忙代墊費用的收據深信不疑，便著手開始繼承程序。（圖／記者賴文萱翻攝）

葉男思考著他確實有一位已失聯多年的乾爹，與對方所稱不謀而合，故不疑有他趕緊詢問該名經理，如何著手繼承程序，律師要求葉男於台灣的銀行先行轉帳4%的手續費，折合台幣約500萬元至指定的帳戶，並透過電子郵件傳輸多張幫忙代墊費用的收據供葉男查看。

碰巧葉男是退休英文老師，見了多封使用英文往來的郵件更是深信不疑，沉浸在繼承鉅額遺產的美好泡泡中，所幸在匯款中遇到行員及警方及時攔阻。

員警苦口婆心分析給葉男夫婦了解，即便是繼承也需要透過正式且合法的程序，並不是藉由網路社交軟體即可辦妥，況且金額還如此之大，豈能如此隨便，不斷從理性上、感性上勸說，絕對沒有這麼好康。葉男在警方勸說後，便不再執意要匯款，減少一筆損失，對行員機警報案，蔡男表示感謝。