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快訊／路透：共機軍艦多次穿越海峽中線　台灣飛彈系統鎖定追蹤

記者詹雅婷／編譯

路透報導，一名台灣消息人士透露，4日上午有多艘中國海軍船艦與軍機多次越過台灣海峽中線。

這名不願透露姓名的消息人士向路透表示，約在3日晚間至4日中午，約有10艘中國海軍船艦越過海峽中線，接著被台灣海軍船艦驅離，「對方偷溜進來，然後被我們趕走」。截至4日中午，雙方軍艦都停留在該區，且距離相當近。台灣海軍軍艦停留在中線附近監控解放軍海軍的行動。

與此同時，多架共機4日上午多次短暫越過海峽中線。消息人士指出，這迫使台灣下令戰機緊急升空，部署飛彈系統鎖定追蹤中國空軍在中線附近的活動，「對方飛進來又飛出去，一次又一次，持續騷擾我們，增加我們的防空壓力」。

▲共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）

中國解放軍4日在台灣周邊展開軍演，對此感到緊張的不只有兩岸民眾，日本沖繩縣的「與那國島」和「波照間島」距離演習區域僅60公里，甚至距離漁船作業區僅30公里，讓當地漁民感到相當緊張。內閣官房長官松野博一表示，在日本近海區設定演練區，對國民的安全造成重大影響，強烈敦促和平解決兩岸問題。

不過就在接近中午12點時，有網友發現，因共軍演習而被徹底封鎖的西南空域，突然飛入了一架「沒有呼號」的美軍軍機，從巴士海峽一路朝東北方向飛行。關注全球軍事動態的推特帳號「CANUK78」證實，這架飛機是美國海軍的P-8「波賽頓」海上巡邏機。

▲▼中國大陸東部戰區位台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓。（圖／CFP）

▲中共解放軍自4日12時開始，在台灣周邊進行軍演。圖為南京艦。（圖／CFP）

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