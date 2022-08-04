裴洛西訪台後　下一步「輪到習近平」出招！BBC：局勢越來越糟

▲BBC報導指出，裴洛西訪台後，接下來將輪到中國領導人習近平走下一步棋。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發中國不滿。對此，英國BBC報導，裴洛西決定訪問台灣後，已將「皮球」踢到中國國家主席習近平那端，下一步將輪到中國出招。報導也指出，如今大多數人都認為習近平想在執政期間奪取台灣，兩岸局勢離和平越來越遠。

BBC駐北京記者麥笛文 （Stephen McDonell）撰文指出，裴洛西創下近25年來訪台最高層級的美國政要，可能引發其他官員效仿來台。而中國藉此實行大規模實彈演習，若往後戰機飛得更頻繁、更靠近台灣本島，可能建立新的「正常」標準。過去數十年來中共官媒針對台灣問題的輿論並無明顯差異，而「武力統一」在台灣人民心中也一直是遙遠的概念。

然而，在習近平任內，兩岸敵對情緒漸增，北京對台加強施壓，如今，外界大多認為，習近平想在執政期間奪取台灣，為自己立下「實現祖國統一」的崇高歷史地位。數月之後，他將在中共20大上尋求歷史性的第3個任期，雖然能繼續掌權意味著他不必急於對台動武，但「局勢每天都朝那個方向近一步，離和平遠一步。」

▲北京一處報亭4日貼出《環球時報》關於中國人民解放軍軍事演習的頭版報導。（圖／路透）

麥笛文指出，亞太區域穩定面臨的最大挑戰，或許是各方在台灣問題上的公開立場越來難持續，宛如一場巨型的偽裝遊戲。中國假裝台灣現在已是領土的一部分，台灣擁有自己的政府、稅收、護照與軍隊；美國假裝自己沒把台灣當成獨立國家，卻對台出售高科技武器，偶爾還有高層級政客到訪，而且看起來就像是一次「官方訪問」。

麥笛文認為，很顯然地，這種旨在維持現狀的脆弱表演，經不起絲毫風雨便會瓦解，且北京部分人士也希望打破現狀。如果北京真的向台灣出兵，也必須越過一個危險的海峽並進行大規模登陸作戰，然後面對堅定不移地捍衛自由的敵人，戰爭可能持續很久，使中國飽受國際社會批評加上經濟受挫，就算取勝，也難以獲取台灣數千百萬計人民的民心。

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