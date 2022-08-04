不顧中國包圍式封鎖！美P-8A直衝西南演習空域　網狂讚：美軍最猛

▲有網友發現，一架美軍P-8A「波賽頓」在接近中午12點的時候，突然飛入了因共軍演習而被徹底封鎖了的西南空域，讓網友不禁大讚，「美軍最猛了」。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西2日到訪台灣，中國急跳腳宣布從8月4日中午12點到7日中午12點整整72小時，在台灣東西南北周邊共6個海域，進行軍事演訓行動。然而有網友卻發現，因共軍演習而被徹底封鎖的西南空域，在接近中午12點的時候，突然飛入了一架美軍P-8A「波賽頓」，讓網友不禁大讚，「美軍最猛了」。

有航空迷最近透過航班追蹤網站發現，一架「沒有呼號」（No callsign）的美軍軍機，在接近中午12點的時候，突然從巴士海峽一路朝東北方向飛行，而關注全球軍事動態的推特帳號「CANUK78」也證實，這架班機是美國海軍的P-8「波賽頓」海上巡邏機，該機目前已進入台灣的西南空域。

P-8A「波賽頓」是美國波音公司所設計生產的一種海上巡邏機，以波音737-800客機作為開發基礎，用來取代服役已久逐漸老舊化的P-3C「獵戶式」。它的機上配有5個內置與6個外置武器掛載點，主要用途為海上巡邏、偵察和反潛作戰，因此P-8A「波賽頓」出現在共軍的西南演習空域，疑似在密切關注解放軍的演習。

網友在發現美軍進入相關空域後，激動得在網上留言指出，「想說演習區域都沒飛機，想不到美國的軍機突然出現，真的不愧是美軍，實在是太猛了！」