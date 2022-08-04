　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

摩斯推出和牛三明治、海鹽烏龍拿鐵！4新品優惠一次看

▲▼摩斯漢堡，摩斯，摩斯門市，摩斯漢堡門市。（圖／記者林育綾攝）

▲摩斯漢堡8月再推出多款新品。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡8月推出一系列新品和優惠，此波新品包括桔香玉子豬排珍珠堡、和牛三明治、寶島旺來蒟蒻冰茶、海鹽烏龍拿鐵咖啡，另8/6-8/8為慶祝父親節，還有「爸氣喝咖啡」、「元氣吃飽堡」、「愛爸爸雙人餐」等活動，以及禮盒買1送1等。

▲▼摩斯漢堡推出新品優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯新品「桔香玉子豬排珍珠堡」。（圖／業者提供）

此次新品「桔香玉子豬排珍珠堡」原價125元，優惠價105元，嚴選台灣國產豬肉，挑選脂肪含量低且口感柔嫩的小里肌部位製成豬排、簡單調味，裹上麵衣後入鍋油炸，用高溫瞬間鎖住飽滿肉汁，保留新鮮豬肉的原汁原味。再將可口蛋絲、酥脆豬排、清爽生菜疊在米漢堡上方，佐上以在地金桔為基底，精心調製的椪醋醬，酸甜滋味與豬排交織在齒頰中，令人愛不釋口。

▲▼摩斯漢堡推出新品優惠。（圖／業者提供）

▲早餐也推出新選擇「和牛三明治」。（圖／業者提供）

而早餐也推出新選擇「和牛三明治」，選用肉質軟嫩的澳洲和牛，放入洋蔥丁製成肉排，再以獨家裹粉技術裹上酥脆麵包粉、入鍋油炸，成就出料足汁多的內餡，搭配爽口高麗菜絲，並以黃金比例調和的豬排醬及芥末醬畫龍點睛，帶出料理整體精隨。此外，深獲消費者喜愛的「金魷魚薯餅組」即日起再次回歸。

飲品方面，推出「寶島旺來蒟蒻冰茶」即日起上市，以摩斯漢堡膾炙人口的冰紅茶為基底，加入台灣金鑽鳳梨條與特製鳳梨醬，搭配Q彈蒟蒻，營造豐富口感層次，金黃色鳳梨果肉香甜細緻與紅茶甜美交織，品味時還能嘗得到整塊金鑽鳳梨。
 
而咖啡控推薦必嚐「海鹽烏龍拿鐵咖啡」，即日起全台同步販售，單杯售價85元，採拿鐵咖啡做飲料基底，配上來自阿里山的優質烏龍茶，經老師傅以揉捻、烘焙、團揉等多道製茶工藝細心照料，將茶中的天然花香與甘甜麥芽焦香引出，完美襯托咖啡的風味，最後撒上些許海鹽，並加入自然牛乳增添香醇口感，帶給消費者嶄新的味覺體驗。

▲▼摩斯漢堡推出新品優惠。（圖／業者提供）

▲即日起至8/31推出「夏日狂想飲」，任選2杯享優惠價119元。（圖／業者提供）

為了讓消費者嚐鮮，即日起至8/31 推出「夏日狂想飲」，凡到店購買荔枝柑橘蒟蒻冰茶、柚子冰茶、海鹽烏龍茶歐蕾、台東紅烏龍茶，任選2杯享優惠價119元，快揪親朋好友一起分享沁涼飲品。而在MOS「安心取溫馨送」，也有「海鹽烏龍拿鐵咖啡」、「寶島旺來蒟蒻冰茶」4杯優惠價252元。

針對七夕情人節，即日起至8/7推出「浪漫七夕濃情久久」優惠活動，消費者可享MOS 巴斯克乳酪蛋糕配中杯咖啡，兩組優惠價199元，用甜蜜的午茶好禮向心儀的另一半表達愛意。

而針對父親節，8/6-8/8也推出三項活動，其中「爸氣喝咖啡」主打2杯大杯摩斯咖啡，享優惠價88元；「元氣吃飽堡」則主攻單點「日式多蜜和牛堡」或「超級大麥元氣牛肉珍珠堡」，皆享優惠價88元；「愛爸爸雙人餐」內含日式多蜜和牛堡或超級大麥元氣牛肉珍珠堡(二擇一)、黃金炸蝦堡、大份薯條、方塊薯餅、大杯冰紅茶2杯，優惠價288元，讓消費者們一起寵愛爸爸。

▲▼摩斯漢堡推出新品優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡父親節優惠。（圖／業者提供）

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
南韓總統放暑假不見裴洛西！　府方坦承「真正理由」
快訊／共軍從福建射2枚飛彈！　目標區落在航班繁忙國際水域
快訊／午後雨彈開炸！　13縣市大雨特報
陸軍演恐動用「1殺手鐧」！軍事專家：飛越台灣領空也不用訝異
別等了！次世代疫苗趕不上8月底疫情　莊人祥：符合資格快打第4
消保會抽驗50家冰店　台南名店裕成、泰成上榜！最扯超標380
突襲式7區包夾台灣　他驚「中央山脈有船」！網傻：最高機密
快訊／中國多艘船艦、多架軍機「越過海峽中線」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

摩斯推出和牛三明治、海鹽烏龍拿鐵！4新品優惠一次看

用科技解決身材　「它」不到半年熱銷20萬條！

超商「滿額折百」優惠來了！加碼10元喝大罐奶茶　哈根達斯只要53元

大潤發邀「天王天后」下凡開唱！Ｑ版插畫萌翻信眾「翻唱神曲」挑戰3萬元大獎

【廣編】七夕限定！「來一客電影院」聯手台北霞海城隍廟　加持效果UP

網爭論水餃醬油哪款最搭　結果是「這品牌」獲得最多人推！打敗專門水餃醬汁

23元爽喝美式！4大超商「七夕限定優惠」來了　糖果、巧克力買1送1

超商獨家！全新「迪士尼26款周邊」來了　首賣香氛蠟燭超療癒

做顧客心中最好的餐廳！瓦城董座徐承義首曝餐飲服務心法

全聯芋頭季開跑！芋泥控必吃布蕾盒首開賣　15款甜鹹輕食一次看

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

摩斯推出和牛三明治、海鹽烏龍拿鐵！4新品優惠一次看

用科技解決身材　「它」不到半年熱銷20萬條！

超商「滿額折百」優惠來了！加碼10元喝大罐奶茶　哈根達斯只要53元

大潤發邀「天王天后」下凡開唱！Ｑ版插畫萌翻信眾「翻唱神曲」挑戰3萬元大獎

【廣編】七夕限定！「來一客電影院」聯手台北霞海城隍廟　加持效果UP

網爭論水餃醬油哪款最搭　結果是「這品牌」獲得最多人推！打敗專門水餃醬汁

23元爽喝美式！4大超商「七夕限定優惠」來了　糖果、巧克力買1送1

超商獨家！全新「迪士尼26款周邊」來了　首賣香氛蠟燭超療癒

做顧客心中最好的餐廳！瓦城董座徐承義首曝餐飲服務心法

全聯芋頭季開跑！芋泥控必吃布蕾盒首開賣　15款甜鹹輕食一次看

《花樣年華》重返大銀幕　梁朝偉、張曼玉拍15個月「無法抽離」

強化城市外交　陳時中：上任成立「國際事務局」增強世界連結

警一句：叫家長來…屁孩爆氣叫囂　下秒被壓制換「奶聲」求饒

日本星巴克甜點似「福壽螺卵」網崩潰！　真實內餡口感超反差

林佳龍盼有「鵲橋」能與妻過七夕　今晚不排公開行程好讓同仁過節

當街罵警：給我坐下，警犬！　囂張男慘了...賠11萬換免囚

目睹MIRROR演唱會「螢幕砸頭」…專家估27萬人患PTSD！見男團廣告陷負面

裴洛西未獲尹錫悅接見！南韓總統府坦承「真正理由」：考量國家利益

外媒：美應對中國軍演　複雜性高於1996台海危機

自小客撞分隔島「肚朝天」畫面曝！　路人驚呆...動作一致倒退嚕

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

消費熱門新聞

肯德基快閃54折！一次爽吃炸雞蛋撻

23元喝美式！4大超商七夕限定優惠

全聯芋頭季開跑！芋泥控必吃布蕾盒首開賣

28元喝美式！超商七夕咖啡飲品優惠

餐飲老闆無視尷尬掃貨佛心原因曝

大潤發邀天王天后開唱！信眾「翻唱神曲」挑戰3萬元大獎

4大超商「情人節限定優惠」先收

7大速食店最新優惠懶人包！

7-11遭不明來源干擾顯示「裴洛西滾出台灣」

限時5天！超商「咖啡買8送8」

瓦城董座徐承義首曝餐飲服務心法

網爭論水餃醬油哪款最搭　「這品牌」最多人推

用科技解決身材　半年熱銷20萬條

頂呱呱「1斤雞下殺7折」爽吃7天

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

今天七夕！8大禁忌注意了　床上別放「這1物」

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

中共軍演空中視角畫面曝！解放軍大喊：隨時準備戰鬥！

即／美偵察機沖繩起飛「朝台灣方向前進」

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

解放軍實彈射擊軍演12時啟動 美軍RC-135S導彈觀測機沖繩起飛監偵

獨／直擊軍演前夕「解放軍大集結」

擦撞轎車！低胸妹「道歉誠意破表」車主秒笑　網狂重播

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面