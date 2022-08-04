摩斯推出和牛三明治、海鹽烏龍拿鐵！4新品優惠一次看

▲摩斯漢堡8月再推出多款新品。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡8月推出一系列新品和優惠，此波新品包括桔香玉子豬排珍珠堡、和牛三明治、寶島旺來蒟蒻冰茶、海鹽烏龍拿鐵咖啡，另8/6-8/8為慶祝父親節，還有「爸氣喝咖啡」、「元氣吃飽堡」、「愛爸爸雙人餐」等活動，以及禮盒買1送1等。

▲摩斯新品「桔香玉子豬排珍珠堡」。（圖／業者提供）



此次新品「桔香玉子豬排珍珠堡」原價125元，優惠價105元，嚴選台灣國產豬肉，挑選脂肪含量低且口感柔嫩的小里肌部位製成豬排、簡單調味，裹上麵衣後入鍋油炸，用高溫瞬間鎖住飽滿肉汁，保留新鮮豬肉的原汁原味。再將可口蛋絲、酥脆豬排、清爽生菜疊在米漢堡上方，佐上以在地金桔為基底，精心調製的椪醋醬，酸甜滋味與豬排交織在齒頰中，令人愛不釋口。

▲早餐也推出新選擇「和牛三明治」。（圖／業者提供）

而早餐也推出新選擇「和牛三明治」，選用肉質軟嫩的澳洲和牛，放入洋蔥丁製成肉排，再以獨家裹粉技術裹上酥脆麵包粉、入鍋油炸，成就出料足汁多的內餡，搭配爽口高麗菜絲，並以黃金比例調和的豬排醬及芥末醬畫龍點睛，帶出料理整體精隨。此外，深獲消費者喜愛的「金魷魚薯餅組」即日起再次回歸。

飲品方面，推出「寶島旺來蒟蒻冰茶」即日起上市，以摩斯漢堡膾炙人口的冰紅茶為基底，加入台灣金鑽鳳梨條與特製鳳梨醬，搭配Q彈蒟蒻，營造豐富口感層次，金黃色鳳梨果肉香甜細緻與紅茶甜美交織，品味時還能嘗得到整塊金鑽鳳梨。



而咖啡控推薦必嚐「海鹽烏龍拿鐵咖啡」，即日起全台同步販售，單杯售價85元，採拿鐵咖啡做飲料基底，配上來自阿里山的優質烏龍茶，經老師傅以揉捻、烘焙、團揉等多道製茶工藝細心照料，將茶中的天然花香與甘甜麥芽焦香引出，完美襯托咖啡的風味，最後撒上些許海鹽，並加入自然牛乳增添香醇口感，帶給消費者嶄新的味覺體驗。

▲即日起至8/31推出「夏日狂想飲」，任選2杯享優惠價119元。（圖／業者提供）

為了讓消費者嚐鮮，即日起至8/31 推出「夏日狂想飲」，凡到店購買荔枝柑橘蒟蒻冰茶、柚子冰茶、海鹽烏龍茶歐蕾、台東紅烏龍茶，任選2杯享優惠價119元，快揪親朋好友一起分享沁涼飲品。而在MOS「安心取溫馨送」，也有「海鹽烏龍拿鐵咖啡」、「寶島旺來蒟蒻冰茶」4杯優惠價252元。

針對七夕情人節，即日起至8/7推出「浪漫七夕濃情久久」優惠活動，消費者可享MOS 巴斯克乳酪蛋糕配中杯咖啡，兩組優惠價199元，用甜蜜的午茶好禮向心儀的另一半表達愛意。

而針對父親節，8/6-8/8也推出三項活動，其中「爸氣喝咖啡」主打2杯大杯摩斯咖啡，享優惠價88元；「元氣吃飽堡」則主攻單點「日式多蜜和牛堡」或「超級大麥元氣牛肉珍珠堡」，皆享優惠價88元；「愛爸爸雙人餐」內含日式多蜜和牛堡或超級大麥元氣牛肉珍珠堡(二擇一)、黃金炸蝦堡、大份薯條、方塊薯餅、大杯冰紅茶2杯，優惠價288元，讓消費者們一起寵愛爸爸。

▲摩斯漢堡父親節優惠。（圖／業者提供）