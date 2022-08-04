中國鎖台軍演！日本「這2座島」遭南北包夾　日本官方說話了

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中國鎖台軍演！日「這2座島」遭南北包夾　日本官方：影響我國安全

▲▼共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）

▲共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）

記者張方瑀／綜合報導

中國解放軍4日在台灣周邊6個劃定區域展開軍演，對此感到緊張的不只有兩岸民眾，日本沖繩縣的「與那國島」和「波照間島」距離演習區域僅60公里，甚至距離漁船作業區僅30公里，讓當地漁民感到相當緊張。內閣官房長官松野博一則表示，在日本近海區設定演練區，對國民的安全造成重大影響，強烈敦促和平解決兩岸問題。

根據NHK報導，與那國島是日本最西邊的島嶼，距離花蓮約111公里；波照間島是日本最南端的有人島，距離宜蘭蘇澳約200公里。與那國島距解放軍軍演劃定區域僅64公里、波照間島僅60公里，幾乎被南北包夾，波照間島西南方的近海漁船作業區，距離軍演區甚至只有30公里，讓當地漁民人心惶惶。

日本海上保安廳在3日下午就向與那國島當地漁業協會發出警告，漁業協會會長嵩西茂則表示，「沒有想到中國軍隊會包圍台灣演習，感覺事態正在朝不好的地方發展。」他指出，若是情況持續惡化，可能會導致無法捕魚，「我們無法預測會有多危險，也不知道應該在何時下令停止出海捕魚，只能靜觀其變。」

松野博一4日在記者會上表示，已向中方表明重大憂慮，並敦促兩岸和平解決問題，「（中方）在我國近海設定了軍演區域，如果進行實彈演習，很可能會影響我國和國民的安全，我們對此表達重大擔憂。」中國外交部發言人華春瑩則回應，「中日在有關海域尚未劃界，中方不接受所謂『日本專屬經濟區』的說法。」

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