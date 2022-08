快訊／美偵察機從沖繩起飛「朝台灣方向前進」　雷根號移動目的地曝

▲美軍一架偵察機上午10時30分左右從沖繩起飛,朝台灣方向飛行。(圖/翻攝自SCSPI)



記者張方瑀/綜合報導

美國雷根號(USSR Ronald Reagan)航母1日進入台灣東南方的菲律賓海後,3日開始持續朝東北方航行,根據中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」最新資訊,目前雷根號已經抵達日本。此外,解放軍宣布4日12時將在台灣周圍舉行軍演,美軍一架RC-135S型偵察機上午從沖繩起飛,朝台灣方向飛行,疑似偵查中方軍演情況。

Ronald Reagan CSG keeps on moving to the Japan main island #Pelosi #Taiwan pic.twitter.com/W74OGeVy25

南海戰略態勢感知計畫(SCSPI)分享「雷根號」近日行動軌跡,這艘航空母艦7月30日從菲律賓出發,1日進入台灣東南方的菲律賓海,2日、3日持續往東北方向航行;最新軌跡圖顯示,雷根號已在4日上午進入日本主島範圍。

USAF RC-135S departed for observing the PLA exercises around Taiwan island, which will start soon at 12:00, August 4. pic.twitter.com/M1qEu8GWH4