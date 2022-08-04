南韓總統放暑假沒和裴洛西會面　韓媒分析：與中國有關

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行第四站到南韓。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／編譯

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行第四站來到南韓，最新消息指出，她將與南韓總統尹錫悅通話。韓國時報指出，裴洛西與尹錫悅、南韓外長沒有會晤計畫，這恐怕是首爾政府擔憂「裴洛西效應」影響韓中關係；更有外交人士分析，她沒有與南韓總統、外長舉行會談，是因為南韓政府保持謹慎態度，不願激怒中國。

裴洛西3日傍晚結束台灣行程後，搭乘專機抵達南韓，但尹錫悅處於上任以來的首次5天暑期休假，暫不接見，僅與裴洛西通話，而外交部長朴振則於3日飛往柬埔寨出席東協區域論壇（ARF）。依據慣例，當美國政府高階官員到訪時，會與外交部長或其他高層舉行會談，但此次南韓只派出國會議長金振杓一人，與裴洛西2015年訪問南韓會見前總統朴槿惠等人時形成強烈對比。

多名外交觀察人士認為，裴洛西此行將會敦促身為美國長期盟友的南韓，針對美國領導的反對中國威權主義運動做出回應。只不過韓中早已因多個懸而未決的議題，關係處於拐點（inflection point）。

裴洛西當年訪問南韓時，美國就在尋求與盟友夥伴加強合作，對抗中國，美方提議南韓加入Chip 4晶片聯盟就是其中一大證明；但中國政府也向南韓施壓，說服南韓不要疏遠國家最大貿易夥伴中國。另方面，中方敦促南韓維持文在寅政府時期的薩德反導系統「三不」政策，不部署更多薩德系統、不加入美國反導體系、不將韓美日合作發展為三方軍事同盟。

亞洲大學美中政策研究所的金興奎（Kim Heung-kyu）表示，隨著裴洛西訪台，中國政府可能會對台灣採取報復行動，這短期對南韓有利，因為南韓和台灣在半導體領域是競爭關係，但長遠來看，這對南韓未必是件好事，「中國已經威脅要採取軍事行動，可能引發美國的回應，這最終會影響南韓，因為南韓與美國是聯盟關係」。

梨花女子大學教授朴元坤（Park Won-gon）也說，裴洛西訪韓可能會讓南韓政府調節對中關係的外交空間減少。

外交專家認為，裴洛西訪韓沒有與總統、外交部長舉行會談，是因為南韓政府保持謹慎態度，不願激怒中國。金興奎說，「裴洛西是美國政壇第三號人物，若在過去，總統或外交部長會試圖與她會面，但這次政府似乎決定不把這過度政治化、不必要地對抗中國」。

朴元坤則認為，若裴洛西造訪外交部，就會討論與台灣、中國有關的外交問題，將對外交部造成壓力，「從這角度來看，外交部可能沒有努力安排與裴洛西的會面」。

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