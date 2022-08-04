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裴洛西、金振杓出席記者會　雙方談北韓核威脅、韓美同盟70周年法案

▲▼裴洛西4日在南韓國會議長金振杓接待下進入南韓國會。（圖／路透）

▲裴洛西4日在南韓國會議長金振杓接待下進入南韓國會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（3）日晚間9時28分抵達南韓，今（4）日上午開始與南韓國會議長金振杓展開會談，稍早她於11時50分（台灣時間上午10時50分）左右抵達南韓國會議事堂，雙方商討北韓（朝鮮）核武與導彈威脅、北韓人權、半導體供應鏈、美韓同盟、對中國與俄羅斯之牽制等議題。

對於日漸升溫的北韓核武與導彈危機，金振杓透露與裴洛西展開討論，雙方對此現象表示擔憂。兩人協議，將透過增強對北韓遏阻力量，協助推動韓半島無核化。

裴洛西在進入南韓國會前，金振杓親自從國會走出來迎接，現場則有儀仗隊百株陣列。兩人在南韓國會議事堂的接待室展開會談，兩人的聯合記者發表會原訂上午12時40分舉行，因故延後約半小時。

▼裴洛西、金振杓在美國與南韓國旗前拍攝合照。（圖／路透）

▲▼裴洛西、金振杓在美國與南韓國旗前拍攝合照。（圖／路透）

金振杓首先表示，韓美同盟在發展上應該超越國防安全、軍事合作之層次，形成經濟與技術同盟，「韓美同盟如今身處在史無前例的轉換期，需共面對氣候變遷、新冠肺炎疫情、停滯期通貨膨脹等議題。裴洛西以美國聯邦眾議院議長身份訪韓，為美國眾議院議長睽違20年再度訪韓，成為韓美兩國議會交流的里程碑。」

金振杓表示，「期盼韓美同盟在發展成總括性全球戰略同盟之下，裴洛西能持續引領。從此次美國眾議院代表團的出訪，可以再度感受到堅實的韓美同盟。」

▼裴洛西、金振杓4日共同出席聯合記者發表會。（圖／路透）

▲▼裴洛西、金振杓4日共同出席聯合記者發表會。（圖／路透）

金振杓提到，韓美兩國推動由兩國議會提出「韓美同盟70周年紀念決議案」，他表示自從2013年兩國同意通過60周年同盟決議案後，韓美關係在發展上突飛猛進，而今年更是韓美自由貿易協定（FTA）生效10周年，兩國貿易規模成長70%，去年更是達到1700億美元，創下歷來最高紀錄。

金振杓也強調，南韓企業在美國的投資規模急遽增加，包括在半導體、電池、電動汽車等核心產業等，皆擴充在美國的生產設施與設備，為美國創造工作機會、也為南韓擴充全球市場，形成「雙贏」局面，提升戰略價值。

金振杓說明，對於美國參眾議院於7月通過《晶片與科學支援法案》，南韓給予高度評價，期盼在美國議會的協助下，能延續對於赴美投資發展南韓企業的實質幫助。

金振杓表示，韓美雙方也討論提出「指定成立辛奇節法案」（韓式泡菜，김치）。

▲▼裴洛西4日出席聯合記者發表會。（圖／路透）

▲裴洛西4日出席聯合記者發表會。（圖／路透）

裴洛西則表示此次的訪韓行程相當特別，且此次亞洲出訪行程的目標在於強化國防安全與經濟層面的合作，凸顯出美韓同盟的重要性。

她表示，「期待能商討如何強化在國防安全、韓半島無核化等問題上美韓兩國的合作關係。展現我方高度重視國防安全的強烈意志上有許多方法，其中之一是向駐韓美軍表達感謝，因此待會將與駐韓美軍士兵見面，鼓勵駐韓美軍。」

裴洛西也提到，美國非常歡迎南韓企業前往美國設廠投資，「如今有許多韓裔美籍企業家帶動美國經濟成長、創造工作機會、活動地方經濟。」

針對俄羅斯侵略烏克蘭，裴洛西則表示感謝南韓向烏克蘭提供的援助。

兩人結束聯合記者發表會後，旋即前往國會舍郎齋進行午宴。

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