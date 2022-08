男下藥綁架12歲女童藏2具腐屍　女童靠「口中牙套」嚼7天斷繩逃脫

▲女童靠牙套咬斷繩子逃脫。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國阿拉巴馬州一名12歲女童遭37歲男子荷西(José Paulino Pascual-Reyes)綁架,她靠著自己咬斷繩子後成功逃脫,在街上流浪時被發現。警方前往荷西家調查,還找出2具已經腐爛的屍體,已依謀殺與綁架罪嫌將人逮捕。

塔拉普薩郡(Tallapoosa County)治安官阿貝特(Jimmy Abbett)表示,受害女童1日早上8時30分走在戴德維爾市(Dadeville)街上被人發現後報案,她被荷西下藥綁架長達一周,期間被對方綁在床柱上多次遭到毆打,後來靠著口中牙套,成功咀嚼斷繩子脫困。

警方後來突擊荷西家中,又在屋內找到2具腐爛屍體,已將遺體送去驗屍以確認身分。阿貝特在記者會中稱讚逃脫女童是英雄,不過為了保護受害者身分,不便對外公開太多細節,她已在警方的保護下前往就醫。

On Tuesday, the Tallapoosa County Sheriff’s Office charged Jose Paulino Pascual Reyes, 37, with three counts of capital murder and two counts of abuse of a corpse, along with one count of first-degree kidnapping. https://t.co/pNxKCa6BgQ