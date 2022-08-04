美國參院延審「台灣政策法」　彭博：白宮出手踩煞車

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國參議院外交委員會原定3日針對「台灣政策法案」進行表決，內容包括賦予台灣「主要的非北約盟友」地位，但如今確定延至9月審查。彭博報導，白宮正遊說民主黨參議員踩煞車，避免影響美國對台政策。

「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）由外委會主席、民主黨籍梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）於6月提出，內容包括支持台灣參與國際組織、賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位、計畫提供台灣約45億美元安全援助資金、推動駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）等。

梅南德茲3日透過紐約時報專欄文章表示，美國戰略政策必須著眼於威懾與約束北京問題行為，「隨著中國在國家安全各個方面，軍事、經濟、外交、價值觀等挑戰美國，我們正在制定新願景，確保我國有能力在未來的數十年保衛台灣」。

不過知情人士透露，拜登政府認為這項法案的效果可能適得其反（counterproductive），將干擾數十年來的美國戰略模糊政策，白宮正遊說民主黨參議員對這項法案踩煞車。

民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）表示，外委會已把法案審查延至9月，且可能重新修改，「我不確定現在是拋棄40年政策的時候，對我們來說，拉近與台灣的關係是有意義的」。

白宮對此並未做出立即回應。葛蘭姆指責白宮試圖阻礙這項法案，批評拜登政府對中軟弱，強調若把法案提交參議院，將獲得壓倒性支持。