他「精力旺盛」每天勃起100次！　女友困擾羞曝：連去散步都要

My man gets 100 erections a day and I get no rest at all https://t.co/k6uLcH05yb pic.twitter.com/CqOgVSekTv — New York Post (@nypost) August 3, 2022

記者張方瑀／綜合報導

英國一名39歲男子和女友交往近2年，兩人感情非常好，但有一個「小問題」困擾著他們，就是這名男子無時無刻都處於「勃起」狀態，一天可以勃起50至100次，隨時都準備好和女友來一發，連去散步都能激起慾望。男子受訪時表示，醫生檢查後說沒有任何問題，「只能說我身邊有個很棒的女人，我每天只想吃掉她。」

根據《每日郵報》報導，現年39歲的馬汀斯（Lucas Martins）和31歲的女友布朗（Vikki Brown）從2020年開始交往，兩人感情非常好，但卻有一事困擾著布朗，那就是馬汀斯不論時間地點，隨時都能處於勃起的狀態，無論是去餐廳、健身房或一般商店，他都很容易慾望高漲。

▲醫生表示，馬汀斯身體沒有出現任何問題。（示意圖／CFP）



布朗無奈表示，「從開始交往到現在，無論我們在哪裡，他每天都能勃起50到100次，只要我們坐在一起看電影、在街上散步，甚至是和我們的朋友一起吃飯，他都能勃起，有時候狀況就會很尷尬。」布朗說，由於馬汀斯的精力旺盛，常常打斷她做家務或空閒的時間，「他（馬汀斯）完全不用休息。」

馬汀斯曾經因為這個問題而就醫，但醫生表示，馬汀斯身體沒有出現任何問題，而且在他和布朗交往前，也從未出現過這種狀況。馬汀斯說，「我身邊有個很棒的女人，她是我的女神，只要她看著我、和我說話，我就會充滿慾望，對我來說，她就是我的禁果，我每天都只想吃掉她。」

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