男童偷闖進「封閉遊樂場」　玩太嗨從高處墜落友目睹他當場死亡

▲男童偷闖進遊樂園摔死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名10幾歲男童和5名朋友擅自闖入位於多佛(Dover)的一間封閉遊樂園遊玩，結果他不顧同伴警告，獨自爬上遊樂設施時不慎摔落，被人發現時已經死亡，當地民眾得知悲慘事件都十分震驚，目前遺體已送去驗屍。

事件3日早上7時45分發生在肯特郡多佛的彭斯斯特花園(Pencester Gardens)，該遊樂場當時尚未對外開放。東南海岸救護車服務中心表示，當天上午他們接到報案，前往現場發現一名10幾歲男童已經死亡，初步判斷現場沒有可疑情況，應為意外事件，已將案件通報給相關單位進行後續處理。

75歲女居民丹尼森(Catherine Dennison)透露，她當時聽到救護車的聲音，現場一名男童告訴她，他們曾勸阻死者不要爬上遊樂設施，可是對方完全不聽，突然就不小心墜落，死者應該是一名14歲少年。肯特郡警方表示，他們不便對外透露死者年齡與身分，案件正在調查中。